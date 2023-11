Atrasan 15 escuelas su hora de entrada por el frío

GUANAJUATO, Gto. El secretario de Educación del estado de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que 15 escuelas del norte y noreste del estado, atrasaron una hora la entrada a las instituciones debido a las bajas temperaturas.

Comentó que, estos casos, son tanto de kínder, como primarias y secundarias y se dan en aquellas instituciones que, por su localización, sufren más las inclemencias del frío, por los que se aprobó su requerimiento.

Comentó que cada plantel tiene una realidad distinta, por lo que no son decisiones genéricas sino específicas al caso, por lo que serán flexibles en cuanto a sus horas de entrada, así como también en la ropa que usen los alumnos para abrigarse.

“Hay que medir cuál es el tiempo de trayecto de los niños que se trasladan caminando a esas temperaturas y eso se cuida mucho; también la ropa es flexible en esta época, el mejor uniforme es ir abrigado, donde los niños vayan con las prendas que les ayude a cubrirse de las inclemencias del frío”.

Cuestionado sobre los probables aumentos de casos Covid en las escuelas por la temperatura fría, que propicia las enfermedades respiratorias agudas, Hernández Meza llamó a los padres de familia a ser responsables y no llevar a sus hijos en caso de que presenten algún síntoma de enfermedad.

Recordó que hoy, las medidas de cuidado, no son tan restrictivas como cuando todavía era pandemia, sin embargo, se siguen aplicando los protocolos como el uso de alcohol en gel, cubrebocas y espacios ventilados.

“Como nos cuidamos en Covid es bueno hacerlo en estas épocas, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, pero no está demás si se presenta un síntoma usarlo y estamos cuidado las escuelas para que tengan la ventilación necesaria y suficiente y evitar transmisión”.

Sobre otros temas de salud, como las chinches y el dengue, el secretario de Educación aclaró que es un tema controlado y ya no se han presentado casos de chinche, además de que no se reportan casos de dengue al interior de los planteles.

“Ya no es un problema, lo que sí hacemos de la mano con el sector salud es que entren a las escuelas ya lo hacían, pero incrementó el personal y prácticamente cubren todas las escuelas y ya no incidencia, así que la alerta que se generó en Irapuato fue la única y no hay otro indicador”, concluyó.