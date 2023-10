Asegura Claudia Sheinbaum que Morena va 10 puntos arriba del PAN en Guanajuato

Silao, Gto.- Durante su visita a Silao la tarde de este viernes, Claudia Sheinbaum Pardo se encontró con militantes, simpatizantes y aspirantes de su partido y aseguró que Morena va 10 puntos por arriba que Acción Nacional en Guanajuato rumbo al 2024.

El encuentro fue en el Polideportivo de Silao después de visitar Salamanca, ambos municipios gobernados por Morena, en el último evento se les informó a la doctora que había más de ocho mil personas reunidas que llegaron de diferentes municipios del estado para la Reunión de la Defensa de la Transformación.

La política llegó acompañada por el presidente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado y por Gerardo Fernández Norona, quien después de dos semanas de ausencia en las giras de Sheinbaum por razones de salud, este viernes se incorporó en el viaje a Guanajuato.

En su discurso, Sheinbaum Pardo aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) le dictó una medida cautelar como si fueran delincuentes para que ya no tuviera encuentros públicos con otros partidos con los que Morena va en coalición.

"Vamos 10 puntos por arriba del PAN (gritó) ya no hay retorno, el pueblo de México no quiere regresar al pasado de corrupción y de privilegios y tampoco Guanajuato. Hace dos días el Instituto Nacional Electoral nos dio una medida cautelar como si fuéramos delincuentes o no se qué y dijo que Morena, el PT y el Verde no deben tener reuniones con Claudia, la razón es porque hay mucha gente en los eventos", dijo.

Al evento llegaron los cuatro aspirantes para coordinador los Comités de Defensa de la 4T en el estado: Ricardo Sheffield Padilla, Alma Alcaraz, Ernesto Prieto y Antares Vázquez Alatorre. Si bien no formaron parte del presídium, estuvieron en la primera fila debajo del escenario donde se presentó la invitada especial.

También acudieron presidentes municipales de otros municipios de Guanajuato como César Prieto de Salamanca y Alma Denisse Sánchez Barragán, alcaldesa de Moroleón de extracción de Movimiento Ciudadano.

"Lo que estamos por definir en Guanajuato y en todo el país es si dejamos que siga la transformación, seguir avanzando en los derechos del pueblo de México y nuestra soberanía, por supuesto, con inversión privada, siempre que traiga bienestar y buenas salarios, si seguimos avanzando por ese camino o nos regresamos al pasado de la corrupción", agregó.

Antes de terminar su presentación, la morenista dijo que volverá pronto a Guanajuato y pidió que por cada persona presente llevarán a una más para que en el siguiente encuentro sean más de 16 mil los asistentes.

Al evento llegaron decenas y decenas de camiones que trasladaron a personas de diferentes municipios para que presenciaron el evento con Claudia Sheinbaum y una vez que se terminó los regresaron a su domicilio. Cabe señalar que el polideportivo estaba rodeado de camiones por esta misma razón.