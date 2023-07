Analizan nuevo incremento a tarifa del transporte público

Un nuevo incremento en la tarifa de transporte público, forma parte de las propuestas efectuadas por concesionarios durante las mesas de trabajo con autoridades municipales, durante la segunda sesión de Comisión Mixta Tarifaria.

En ese sentido, aunque el alcalde no estuvo presente durante la segunda sesión de la comisión, dijo que uno de los principales compromisos que se efectuaron durante la primera sesión, fue el mejoramiento de la imagen y el funcionamiento de sus vehículos, para brindar un servicio de calidad y con un precio más justo para la población.

“No me quiero adelantar, vamos trabajando bien el diálogo lo hemos tenido de manera muy receptiva y creo que será una negociación entre ambas partes para beneficio de la gente. Cada concesionario está haciendo su propuesta como todos saben son ocho pesos la tarifa oficial y tenemos que ver que no se dé un aumento desproporcionado”, explicó.

Además, dijo que, el gobierno municipal, es consciente de las afectaciones que ocasionó la pandemia para los concesionarios y sus familias, pero también la calidad de servicio que requieren los usuarios, por lo que, buscarán llegar a los acuerdos más convenientes para cada uno.

“Estamos viendo qué es lo que más nos conviene a ambas partes y que sea algo en beneficio de la ciudadanía y ya tienen una base de si se podría aumentar o no la tarifa. En la reunión en la que sí acudí, acordamos que sería muy receptivo ver la manera de que ellos mejoren su transporte, porque sabemos que hay algunos que tienen años y ya no cumplen con la normativa, sin embargo, no podemos sacarlos de circulación, porque todo la movilidad quedaría paralizado y no habría suficiente transporte público para la gente”, finalizó.

Por su parte, Roberto Calvillo, representante de Villa Barahona en Salamanca, destacó la importancia de un aumento a la tarifa como uno de los acuerdos a analizar en próximas administraciones, la cual se ha convertido en una prioridad debido a las necesidades del sector.

"La tarifa de $10 es desde hace 3 años y debió de oficializarse desde ese entonces, nosotros como transportistas también somos ciudadanos tenemos necesidades y no podemos ser responsables ni sufrir las consecuencias que la administración anterior no haya hecho su trabajo, incrementar la tarifa de la manera en como lo hicimos fue una consecuencia de la falta de trabajo con la administración pública municipal pasada", manifestó.