Alumnos del CAED, concluyeron con éxito curso de caligrafía y capacidad artística

Alrededor de 25 alumnos del CAED, concluyeron con éxito el curso de caligrafía y capacidad artística, para generar un producto final como son invitaciones y tarjetas comestibles haciendo una aportación al medio ambiente.

Te Puede Interesar: Falta de cultura vial afecta movilidad de personas con discapacidad

Dentro del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), la maestra Karla Alfaro Reséndiz, y del Centro de Atención para Personas con Discapacidad (CAED) llevaron a cabo la primera edición del taller de caligrafía y el desarrollo de la capacidad artística a los participantes en este curso de dos semanas.

Local Integran a 35 personas con discapacidad al campo laboral

“A través de la dirección del CECATI se convocó al Centro de Atención a Personas con Discapacidad en donde tuvieron un taller de serigrafía a un total de 25 alumnos tuvieron en dos semanas un taller de imágenes plasmadas con bases comestibles. Tenemos diversos tipos de capacidad, tenemos de todas las edades; este taller se dio con la idea de que el alumno desarrolle su capacidad artística, ellos plasmen todos sus diseños, ellos mismos los diseñaron todos los detalles y la idea es para cuidar también el medio ambiente”, explicó.

En este mismo sentido, Karla Alfaro explicó que no buscarán quedarse en una sola edición, por lo que se estará analizando la posibilidad de replicarlo en varias ediciones más para el beneficio de las personas que presenten alguna discapacidad.

“Pretendemos ampliarlo, para que los alumnos puedan vender ya que el diseño en cuestión es marca registrada, empezamos en un proyecto de auto empleo y como ellos son la primera generación pretendemos que se sigan dando, esto es una pequeña parte y la segunda parte serán con diseños más estilizados”, manifestó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El joven Josué, participante de este taller dijo que para él, “Los dibujos eran complicados, me encuentro en proceso y aprendiendo y lo que me gusta de dibujar es una familia de una serie la cual me gusta mucho y me llama la atención, y el dibujo lo hice en mi camisa”.