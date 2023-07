Falta de cultura vial afecta movilidad de personas con discapacidad

Salamanca, Gto. El 80% de las personas con discapacidad utilizan el transporte público, debido a que se le ofrece una tarifa más accesible, sin embargo, una de las problemáticas a las que más se enfrentan al sector, es la falta de cultura vial en la población, lo que genera que no se respeten los espacios destinados a personas con discapacidad, informó, Héctor Castañón, titular del Instituto Salmantino para las personas con Discapacidad (INSADIS).

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Derivado de ello, el funcionario municipal, admitió que, uno de los principales retos que enfrenta este sector en Salamanca, es la falta de educación social, lo que se refleja no solamente en el transporte público, sino también en el comportamiento de la sociedad, que no respetan los espacios, rampas para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Falta de cultura limita movilidad a personas con discapacidad

“Me atrevo a decir que el 80% o 90% de las personas que tenemos atendidas en Instituto Salmantino para las personas con Discapacidad (Insadis), como son servicios que tienen un costo mínimo, tienen un precio muy accesible y nos damos cuenta que a lo mejor de 100 personas que tenemos unas 10 tienen el transporte propio, porque no nada más es el transporte, son las que utilizamos el transporte muchas veces no es el conductor o el chofer, sino las personas que no respetamos los lugares de enfrente que son para personas adultas mayores embarazadas o personas con discapacidad”, explicó.

Se trabaja en mejorar la infraestructura para el sector

Destacó que, en el municipio existe mucha accesibilidad para el sector e incluso, eso se refleja en que hay espacios azules, rampas, sin embargo, la falta de cultura de la sociedad complica la movilidad para las personas con discapacidad, sobre todo cuando acuden a los estacionamientos de las tiendas de autoservicio, en donde, se especifican los espacios destinados para estas personas.

Local Fisioterapia, una oportunidad de cambiar vidas

Además, informó que actualmente, el INSADIS, está participando en mesas de trabajo con Movilidad y Obras Públicas, para analizar las necesidades del sector y efectuar proyectos que les permitan mejorar la infraestructura de Salamanca.