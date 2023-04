Relacionan homicidios con préstamos económicos

Tras los dos hechos de alto impacto presentados en la periferia del mercado Tomasa Esteves, el director de Seguridad Pública, Alejandro Flores Jiménez, señaló que estos hechos se vieron por préstamos económicos realizados por colombianos.

En poco más de un mes se han suscitado dos hechos de alto impacto, en donde dos comerciantes perdieron la vida tras ser víctimas de ataques armados, lo que generó el miedo entre los locatarios de la central de abasto.

El primero de los hechos se presentó el 18 de marzo, en donde un comerciante fue blanco de un ataque armado que tuvo lugar en la calle 5 de Mayo. El segundo se registró el 25 del presente mes. Tras estos casos, el director de Seguridad Pública confirmó que estos hechos se debieron por estar involucrados en préstamos con los colombianos.

“Desafortunadamente la investigación que se hace después al homicidio de la persona tiene que ver que están involucrados con el crimen organizado; los últimos dos es porque estaban involucrados con préstamos con los colombianos”, explicó.

En este sentido, el funcionario destacó que en alguna ocasión tuvieron un encuentro con uno de ellos, mas sin embargo se comentó que su documentación está en regla.

“Una vez encontramos a uno de ellos y no contaba con ningún dinero, ellos están en regla con migración dentro del municipio, pero mientras no los encontremos en flagrancia no podemos realizar ninguna acción; además también hay otras células involucradas, pero en las inmediaciones del mercado es derivado a los colombianos”, explicó.

Derivado de los ataques armados en este mercado de la zona centro se estuvieron realizando operativos de seguridad, en donde se mantenía acercamiento con los comerciantes, así como también el realizar de manera aleatoria cateos para poder tomar alguna acción.

“Nuestra estrategia es estar supervisando el mercado a través de recorridos y le pedimos a los comerciantes que nos apoyen en poder hacer la denuncia, porque si no manifiestan su problema, nosotros tenemos que cambiar los horarios, pero ninguna estrategia funciona porque posiblemente puede que haya fuga de información”, puntualizó.

Aunado a estos homicidios, también se han presentado dos casos más, uno de ellos ocurrido en la colonia San Gonzalo, mientras que el otro de ellos se presentó en la comunidad La Tinaja. Estos dos comerciantes perdieron la vida luego de ser atendidos en un centro hospitalario.