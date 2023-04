Crisis de inseguridad y movilidad en el mercado Tomasa Esteves afecta ventas

Aunado a la pandemia, la falta de movilidad y tránsito; la problemática de inseguridad que desde hace años no deja de lacerar las ventas en el mercado Tomasa Esteves, que han descendido en un 60%, lo que desencadenó el cierre de negocios; factores que generan que los comerciantes se sientan olvidados por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El mercado Tomasa Esteves, sufre la peor crisis de inseguridad, económica y movilidad en 50 años de historia y los actos violentos como los ocurridos el lunes solamente a crecentan esta situación, a esto se suman los robos a locales desde meses, por lo que, los comerciantes claman por el apoyo de las autoridades locales y piden reforzar la estrategia de seguridad.

“La ventas están muy bajas por la falta de movilidad, el problema de inflación, desempleo y la inseguridad que no deja de lastimar a nuestro gremio, nos estamos cayendo, no solamente económicamente, sino también física y estructuralmente, el mercado cada vez está en peores condiciones y eso parece importarle poco a nuestras autoridades, ni siquiera el administrador del mercado nos ha puesto atención no sabe la problemática del mercado, nos sentimos olvidados”, manifestó, un comerciante que prefirió omitir generales por temor.

La incertidumbre y preocupación, se han convertido en sentimientos que invaden a los locatarios, quienes, apenas logran sacar el 40% de sus ganancias para subsistir, algunos incluso tienen adeudos que no logran liquidar debido a las bajas ventas y otros tantos consideran cerrar, pues, las malas rachas que atraviesa el mercado Tomasa Esteves, ha reducido el número de usuarios y consumidores a este lugar.

“En cuestión de inseguridad y por hechos delictivos, se nos bajan las ventas por lo mismo, la gente no quiere venir por temor a convertirse en victimas colaterales de algún ataque, ojalá, esto se acabe y que ya no vuelvan a atentar contra nuestros compañeros y ojalá que nuestras autoridades pongan un poquito más de atención a nuestras necesidades y ya no nos olviden tanto”, dijo un locatario.

Desde hace 3 años, el mercado Tomasa Esteves, enfrenta una de las situaciones económicas más complicadas en sus 50 años al servicio de los salmantinos, esto debido a la pandemia del covid-19 y a la problemática social y de inseguridad que se vive en el municipio, la cual, se refleja con el asesinato de cuatro comerciantes en lo que va del 2023 y la problemática de robos a negocios que en la última semana se volvió más frecuente.