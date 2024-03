¡Justicia para Nadia! Ecos de una voz en el olvido

Salamanca, Gto.- Cuatro años han pasado desde el asesinato de Nadia Rodríguez Saro. Los avances en las investigaciones para esclarecerlo han sido nulas, al no haber detenidos, a pesar de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato han integrado más de 300 hojas a la carpeta de investigación, la cual contiene los indicios, huellas y vestigios que pudieran constituirse en un elemento material probatorio que se recuperó en el escenario del delito, tras el ataque que le arrebato la vida la madrugada de un ocho de marzo de 2020; a lo largo de este tiempo, la su memoria se ha convertido en un estandarte para los colectivos locales y regionales que buscan y exigen un freno a la violencia de género y feminicidios en el estado.

“Ya son cuatro años desde que me arrebataron a mi niña, en los cuales he estado con la incertidumbre y el dolor de no saber quién la asesinó, ni el porqué, ya que a las autoridades no les importa esclarecer el asesinato de mi hija; con base en las investigaciones, no hay ninguna respuesta, hace cuatro meses acudí a la Fiscalía en Irapuato para ver cuáles eran los avances en la investigación sobre el expediente de mi hija y cuál va siendo mi sorpresa que ni siquiera tenía conocimiento el agente en turno sobre el caso de mi hija”, lamentó Marina Martínez, madre de Nadia en entrevista con El Sol de Salamanca.

Marina Martínez compartió que por tercer año consecutivo marchará el ocho de marzo, para continuar con la exigencia de justicia para Nadia y por todas aquellas mujeres que han sido violentadas, además de que aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido de colectivos, grupos, para alzar la voz por su hija.

“Desde hace tres años he estado preparada para marchar y apoyar, aunque lamentablemente es la fecha en que perdí a mi hija, sin embargo, ahí estaré presente representando a mi hija Nadia y a todas las mujeres que en algún momento han sido violentadas en sus derechos, principalmente en su derecho a la vida, como cada año estaré alzando la voz ya que en este día podemos hacernos escuchar, agradezco enormemente el apoyo y el seguimiento que ha hecho el colectivo Regla Rota, las chicas de las motos, a los medios de comunicación que me dan el espacio para exigir justicia para mi hija”, añadió.

A pesar de que en vida Nadia tuvo la oportunidad de vivir y continuar sus estudios en el extranjero, decidió quedarse en su país natal, en donde quería lograr un cambio significativo para las mujeres en contra de la violencia, la inseguridad y acoso al que muchas están expuestas.

“Hace algunos años, Nadia me había comentado, yo le había pedido que se fuera a vivir a Canadá, por la delincuencia que hay en México, y ella me dijo, "yo no me quiero ir de México mami, quiero hacer algo por la mujer", ella amaba nuestras tradiciones y quería lograr hacer grandes cambios para la mujer, Nadia nos une como mujeres, a exigir una mejor vida para nosotras”, recordó.

A pesar de su pérdida, Marina Martínez confía en que la memoria de su hija seguirá siendo un legado y estandarte para las mujeres para exigir justicia por quienes son violentadas o han sido asesinadas, por lo que sin importar el tiempo que pase mantendrá su exigencia de justicia para Nadia.

“Continuaré exigiendo justicia para mi hija Nadia, continuaré en pie y espero que las autoridades hagan su trabajo (...) es muy triste que a cuatro años no tengamos una respuesta, yo no sé quién asesinó a mi hija, ni el porqué (...) no sé si algún día la llegue a ver con mis propios ojos, es muy triste la situación de que no haya justicia para mi princesa, me siento muy molesta, me arrebataron a mi hija, una chica con sueños, con una vida por delante y me han dado la espalda y cada año que pasa ha sido menos la gente que me pueda apoyar, las autoridades piensan que conforme pasa el tiempo esto se va ir olvidando, pero no va ser así, mi hija les va a dar voz a todas las mujeres que han sido violentadas o asesinadas, mi hija continuará con este legado”, concluyó.