Incrementa acoso digital contra mujeres

Salamanca, Gto. Además de registrar un incremento en casos de violencia de género, el acoso cibernético es otro tipo de agresión en contra que enfrentan las mujeres, en el que además del hostigamiento, pueden ser víctimas de robo de identidad, difusión de material sensible, así lo establecieron representantes del colectivo Regla Rota.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El acoso Digital ha ido incrementando en el presente año

“Se maneja en el momento en que una persona, siempre son hombres en donde se hostigan por redes sociales por medio de mensajes que una no quiere responder, la persona insiste en todas las redes, y una está dispuesta a decir que no le quiere responder, hasta incluso que la persona mande fotos de sus miembros sin nuestro consentimiento o incluso que amenacen en mandar fotos de ellas; no culpamos a las chicas porque el sexting es algo que se utiliza actualmente, el cual a mucha gente le genera placer”, indicó un integrante del colectivo Regla Rota.

Aidaly, integrante del colectivo Regla rota, comentó que este tipo de pláticas se han dado de manera normal en la actualidad, el cual poco a poco ha estado dejando de ser una tabú entre la población. Este tipo de pláticas se han ido normalizando entre los jóvenes de 14 a 26 años de edad.

Se da regularmente en el rango de edad de 14 a 26 años

“Tenemos que ser muy responsables de ambos lados, pero lamentablemente las que salen afectadas son las mujeres. La violencia digital ha ido en incremento parece que los chicos se aprovechan de que sea tan común para poder atacar; nos han llegado muchos casos últimamente de mujeres que sufren de esto en donde les aconsejamos orientamos y afortunadamente los chicos que han sido los violentadores y las chicas buscan nuestro apoyo ya no han llegado a más, los chicos se han detenido, quizá por miedo de parte de ellos”, dijo.

Local Llama Movilidad a denunciar casos de acoso en transporte público

En las redes sociales como lo son Facebook e Instagram es en donde ocurren la mayoría de los acosos digitales en contra de las mujeres salmantinas.

Además de que se vean afectadas por estos actos por medio de fuentes de interacción, también han reportado ser hostigamiento en vías públicas, en lugares designados para transporte urbano y suburbano.