Agricultores acusan a CFE de frenar pago de adeudos

Salamanca, Gto.- En contra de los esfuerzos de productores agrícolas en el estado, por disminuir una deuda en materia energética de alrededor de mil millones de pesos, se denunciaron presuntas trabas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que integrantes del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, coincidieron que de no existir un acuerdo tomarían una solución absurda al problema, “tomar sus oficinas para que nos dejen pagar”, asentó su representante Rubén Vázquez de la Rosa.

La deuda creció debido a que algunos productores no actualizaron su cuota preferencial.

“Esa deuda se ha incrementado de manera exponencial, porque quitaron la cuota energética en la cual están involucradas varias dependencias, las cuales están rebasadas en cuestión de solicitudes, nosotros como comité solicitamos una reunión para plantear una estrategia de comenzar a hacer pagos y combatir el consumo alto a base de mejoras tecnológicas, hacer más eficiente el uso del agua y energía eléctrica, y combatir la corrupción, que es básico, nosotros nos hemos dado cuenta a través de la representación, que del 20% del total de productores en adeudo en todo el estado nosotros tenemos 650, en general deben de ser más de tres mil pozos con adeudo”, refirió el representante.

Se calcula que es de alrededor de mil millones de pesos.

Vázquez de la Rosa contextualizó que, en el caso del suministro de energía eléctrica a los pozos agrícolas, los productores cuentan con una cuota especial, a través de un subsidio que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la CFE para que la tarifa llegue más accesible para ello, sin embargo, “la falta de personal en algunas dependencias del Gobierno Federal y la inoperancia, provocó que no se manden correctamente los registros a CFE para dar de alta su cuota 2024”.

Además acusó de que existen algunas malas prácticas de parte de CFE, que no ha permitido que los productores con adeudo se pongan al corriente en sus pagos, situación que de seguir así los orillaría a tomar acciones “absurdas”.

“Algunos de ellos están en una cadena de corrupción, que no les interesaría ni a CFE entrar al esquema que nosotros estamos planteando, por lo que vamos a caer en lo absurdo tomando oficinas para poderle pagar a CFE, porque ellos no quieren tener un arreglo con el comité, como ellos saben que somos la única organización realmente interesada en salir del problema buscan ponernos trabas para que no consigamos arreglar”, afirmó.

Respecto al monto que se adeuda el representante del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, detalló que, “en todo el estado se han de deber cuatro mil millones de pesos y de los del comité no pasan los mil millones, que sí se quieren pagar, incluso hemos hecho propuestas de pago, hemos incluso pagado algunos meses, pero la estrategia de CFE es hacer denuncias y cortar el suministro a los agricultores que ya estaban pagando”, concluyó.