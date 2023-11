Continúa sin aplicarse Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable en Salamanca

A consecuencia de que desde hace más de una década, en Salamanca no se ha tenido en cuenta la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, se han frenado las acciones para poder prevenir y atender las manifestaciones del cambio climático, lo cual afecta directamente la planeación, organización, industrialización y comercialización de la producción pecuaria y de porcicultores; con lo que se podría reducir la vulnerabilidad del sector y mejorar las condiciones de vida de la población rural, así lo considero David Pérez Alvarado presidente de la Asociación Ganadera.

Esta situación ha limitado la participación del sector en programas gubernamentales y por ende ello ha repercutido en la estabilidad de los precios de productos cárnicos, luego de que el Gobierno Municipal hiciera a un lado a las asociaciones e introductores de ganado en la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

“No nos han tomado en cuenta para conformar el Consejo, se creó en el 2000, con una ley para juntar a todas las organizaciones y bajar proyectos con un 75% de los recursos municipales, es decir, municipalizar los recursos estatales y federales, pero solo funcionó unas dos administraciones y no volvió a funcionar, era un requisito de ley, pero de esos recursos no se han bajado, no se han trabajado y en esta administración no nos han tomado en cuenta como Asociación Ganadera como parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable”, refirió el representante agropecuario.

En este sentido, el presidente de la Asociación Ganadera en Salamanca mencionó que la actual Administración no ha tenido ningún acercamiento para el desarrollo de proyectos o programas que beneficien la economía de los productores y familias salmantinas.

“Yo pienso que no les importa, por desconocimiento, el sector primario estamos muy lastimados, la agricultura y la ganadería estamos demasiado lastimados, al depender al 100% de las importaciones extranjeras que están regulando nuestros precios de productos que si tienen excedente nos lo dan barato, si no se condiciona (…) hay muchos temas que se pueden aplicar en ese desarrollo rural, previniendo un poco las manifestaciones del cambio climático, que es preocupante, yo creo que esta situación no es ajena lo hemos visto a través de los medios de comunicación, pero de las pocas acciones que se están haciendo”, consideró.

Finalmente sintetizó que la base de la economía de todos los países son los alimentos, “la auto sustentabilidad es que produzcamos nuestros propios alimentos, pero no lo estamos viendo así, estamos esperanzados a comprar productos extranjeros”, concluyó.