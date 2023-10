Cerrarán agricultores 2023 con números negros

Con números negros es como el sector campesino cerrará este 2023, debido a la falta de lluvias, lo que ha provocando una reducción del 30% en la producción de maíz y aunque las precipitaciones recientes son beneficiosas no son suficientes para garantizar los próximos cultivos, informó Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011.

“Yo creo que todos los productores que nos dedicamos al campo vamos a cerrar con números negros, porque no nos ha ido bien, no le echamos la culpa a nadie, porque sabemos que eso se debe a que las cuestiones climatológicas, no nos han favorecido en el mercado de precios, para los granos que producimos tampoco nos han favorecido, el año pasado fue un año súper bueno, excelente porque el maíz andaba valiendo 8 mil pesos la tonelada y este año la cosecha del maíz que va a ser escasa, anda en cuatro mil 800, es decir, 3 mil menos, y la producción está al 60 o 70%”, explicó.

Señaló que, tan solo en 2022, hubo agricultores que produjeron hasta 13 toneladas de maíz por hectárea, mientras que para este 2023, el promedio de lo que se ha cosechado en el municipio y a nivel distrito es sobre nueve, sin embargo, las peores afectaciones vienen en las próximas siembras por la falta de agua.

“Las situación crítica para los productores y es por eso que, estamos solicitando un crédito a gobierno del Estado, para que los módulos no cierren sus oficinas, porque, ahorita tenemos solamente el 50% de agua asignada de lo que normalmente nos asigna cuando llueve no normal, entonces, únicamente vamos a tener agua para dos riegos y tenemos que dejarla para sembrar hasta el mes de mayo, dependiendo de lo que diga la asamblea de los módulos y de eso dependerá que tomemos una buena decisión para la cosecha, enfrentamos todo tipo de negativas de las personas que nos dedicamos a producir granos", indicó.

En el caso de los agricultores dedicados a la producción de perennes como los tomates, lechugas y alfalfas, dijo que, no se van a sembrar por la falta de agua, por lo que, todavía esperan que continúen las precipitaciones para que pueda haber agua en las presas, que actualmente se encuentran al 50%.