IMSS debe ampliar infraestructura hospitalaria ante generación de empleos: César Prieto

En torno a la inversión privada, entre 2022 y 2024 se consolidarán alrededor de mil 500 empleos, y con ello se espera se incremente la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que el alcalde César Prieto consideró urgente se autorice la construcción del Hospital General de Zona y la Unidad Médica en Villa Salamanca 400, para la cual se tendría un recurso asignado de aproximadamente 80 millones de pesos.

“Esto reafirma el hecho de que en Salamanca va haber una derechohabiencia bastante grande, nosotros seguimos con el dedo en el renglón de continuar impulsando el proyecto del Hospital Regional aquín en Salamanca, desafortunadamente por los tiempos que tiene el presidente de que no iba a dejar una obra inconclusa, como las cerca de 300 que le dejaron a él, pues tiene el propósito de que lo único que se pueda concluir; en este momento todavía faltaban algunos, el tema del proyecto ejecutivo, el tema del estudio de los suelos y es lo que estamos pendientes, pero esta obra demuestra que Salamanca va ir creciendo en la derechohabiencia y obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social a que construya más infraestructura hospitalaria”, opinó el edil.

Se espera que para 2024 se hayan consolidado más de mil 500.

En este mismo sentido César Prieto consideró que gracias al nearshoring va ser un fenómeno positivo para el desarrollo de los municipios del corredor industrial y en general para el estado de Guanajuato, estrategia con la que una empresa busca mover parte de su producción para estar más cerca de su destino final.

Respecto a la Unidad Médica, dijo buscará un acercamiento con la autoridad correspondiente a efecto de revisar el proyecto y sobre todo el recurso que se tiene para su desarrollo, ya que desde 2017 se espera se pueda iniciar su construcción.

“Realmente yo no he tenido el contacto con la autoridad para revisarlo, hemos estado más enfocados al hospital pero ahorita que ya se tiene aprobada vamos a empujar para que se construya, voy hablarlo con el delegado para ver cuál es el proyecto, teníamos un tema de que le habían retirado un recurso, no era suficiente los 70 millones que habían tenido, después ya le aprobaron 80 me parece y el objetivo es que si se construya esta Unidad de Medicina Familiar, que tenga un impacto en la cuestión social de Villas 400 y de Barlovento”, abundó.

Respecto a una posible reversión de la donación del predio para la construcción de esta Unidad, el mandatario salmantino explicó que ello es una competencia completamente del ayuntamiento, por lo que se revisará que se den las acciones para que ya empiece su construcción y no tener que revertir; “en el caso que veamos que de plano no la usan y que nada más nos están diciendo que va haber y no hay nada, si tendríamos que tomar la decisión en el ayuntamiento de revertirla”, concluyó.

Las inversiones

Desde 2022 la inversión privada ha sido un factor fundamental para la generación de nuevos empleos en Salamanca, la ampliación de la empresa Castel, Pendstone, FedEx, en la industria agroalimentaria se dio la ampliación de una empresa por 75 millones de dólares la cual se estima pueda generar más de 200 empleos y el reciente anuncio de la construcción de la planta de procesamiento de maíz de Grupo Modelo y Millfoods que generarán mil empleos cuyo proyecto tendrá una inversión de 300 millones de dólares.