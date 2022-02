A pesar de semáforo estatal deja 14 de febrero, buenas ventas para el sector restauranteros

El semáforo estatal para la reactivación continua limitando los sectores comerciales y de servicios en el municipio; luego de tres semanas de semáforo amarillo el sector restaurantero reportó un impacto negativo en el servicio de alimentos preparados, en comparación con el incremento que se generó durante el cierre del 2021 que incluso se comparó con los niveles pre -pandemia.

Buenas ventas hubo entre el sector restaurantero

Pese a ello, Genaro García representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que el sentir generalizado de lo que sucedió este lunes 14 de febrero, fue bastante alentador luego de las malas ventas que han tenido en lo que va del año.

“El año cerró bien y todavía en semáforo verde las ventas se acercaron incluso a los niveles de pre pandemia; posteriormente por cambio de semáforo y de que en enero históricamente el flujo de dinero baja, se volvieron a caer nuevamente las ventas (…) entonces en el sector hubo una recuperación importante a pesar de ser un lunes” detalló.

Genaro García explicó que el cambio de color en el semáforo estatal no es algo que sume, sin embargo, los restauranteros se han ido acostumbrando a echar mano de otro tipo de estrategias y de promociones para de una u otra forma poder solventar los cambios que genera el semáforo, independientemente de que en esta ocasión no es tan perjudicial el aforo, evidentemente no suma.

Asimismo dijo que luego del 14 de febrero viene nuevamente otro bajón por lo que resta del mes, sin embargo se encuentran trabajando en futuros proyectos para seguir colaborando como sector apegándose a las medidas sanitarias y generando garantías para que los consumidores puedan estar tranquilos.

Luego de esta fecha se registra un bajón.