“A mí no me han dicho quién es la carta fuerte”, Erandi sobre posibles candidatos a la gubernatura

León, Gto.- El senador panista, Erandi Bermúdez, dijo que a él nadie le ha dicho quién es la carta fuerte para contender en el 2024 por la gubernatura de Guanajuato en representación del PAN.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esto luego de que se le cuestionara si la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, pudiera ser la elegida por algunos líderes panistas ya que se ha visto arropada por militantes en algunos eventos internos del partido.

El penjamense ejemplificó de la siguiente manera: “A mí no me han dicho quien es la carta fuerte ni mucho menos, hay muchas cosas, esto es como el demonio, muchos hablan de él y nadie lo ha visto ¿No? Yo voy a seguir trabajando, yo creo que de mí habla mi trayectoria como panista, primero, que soy el panista que más elecciones ha ganado en la historia del PAN, no es Guanajuato sino en todo el país”, dijo.

Es por eso que Erandi Bermúdez insiste en que la elección sea abierta con la ciudadanía y para ello ya tuvo un acercamiento con la dirigencia estatal del PAN en Guanajuato para que se conozca las trayectorias de las y los que estén interesados.

También habló de los riesgos que conlleva este método de elección que está dentro de los estatutos del PAN, pues podría prestarse para que lleven acarreados a las urnas para ganar votos en caso de que esa sea la técnica elegida.

“Tiene riesgo esto como tiene riesgo una encuesta, el que paga mando, como tiene un riesgo el que trae la mano de la nómina si fuéramos a una interna, todo tiene un riesgo, pero hay que correrlo y regresar a los orígenes”, agregó.

Dijo que esta práctica se ha llevado a cabo en otras partes de México tanto a nivel estatal como municipal por lo que cabe la posibilidad de tomar en cuenta a los ciudadanos en Guanajuato.

Y señaló que la puerta no es techada para que la candidata en Guanajuato sea una mujer, pues dijo que a nivel nacional en ese proceso electoral va a haber elecciones en 9 estados, y la mitad puede ser representada por hombres y el resto mujeres, y por ser Guanajuato la entidad con más votos panistas, tiene la posibilidad de elegir a su representante electoral.