2024 clave para retomar el rumbo de México: Oliva Ramírez

Luego de que en las últimas dos administraciones federales se ha desatendido los temas de competencia en cuanto a pasivos ambientales, tanto en Salamanca como en el estado, el ex gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez indicó que el próximo proceso electoral de 2024 será la punta de lanza para retomar el camino y con ello Acción Nacional pueda recuperar la Presidencia de la República.

“Yo creo que es una contradicción Morena, y una contradicción mayor su líder López, porque han prometido respetar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, y ha pasado todo lo contrario tanto en a nivel municipal como federal, estamos en desastre, tanto en la selva en el sur, del país con el tren Maya, los hoteles, Dos Bocas, que de plano no van a servir, ni van estar a tiempo y van hacer un gran daño ecológico irreversible en muchas zonas que han destruido y aquí yo creo que la gente ya comparó, es muy fácil criticar, prometer, para terminar mintiendo, engañando, robando y traicionando”, argumentó el exmandatario.

En este sentido, Oliva Ramírez consideró que el camino está a la vista para salvar a México. “Y va ser la manera y la forma en que la oposición logre tener un acuerdo, un acuerdo basado en el sentido común de libertad, de prosperidad, que parta de los valores de la democracia, del humanismo y obviamente un o una candidata con el consenso de la oposición, yo creo que ese hecho es un camino de esperanza para ganar la presidencia de la República”.

Aunado a ello, hizo un llamado tanto a los guanajuatenses como a la población en general a cohesionar en el sentido común de la libertad para hacer un solo frente que verdaderamente atienda las necesidades del país y los pendientes en materia ambiental que se dejaron en el olvido desde hace ya una década.

“Necestitamos un frente que nos permita derrotar a quienes creen que con sólo modificar la Constitución van a cambiar este país y no producen nada, no producen gobierno que tenga un ejemplo de bien común, ni en seguridad que ya pasaron más de 130 mil muertos más que el crítica y que no quiere López, Calderón, obviamente en economía donde no han generado un solo empleo a través de la iniciativa privada apoyada por ellos, en el tema de las mujeres les quitaron 27 programas por lo menos, no se porqué odia a la mujer Morena y su presidente que no han hecho nada en materia de salud, aquí mantuvimos la salud porque se mantuvo el Seguro Popular que destruyó López a nivel nacional y lo va destruir más al mandar al Insabi al Seguro Social”, refirió.

Finalmente, basado en estos argumentos dijo es tiempo de un cambio orquestado por la propia ciudadanía con perspectiva de la libertad y el bien común.

“Hoy es tiempo de decir basta, de actuar, de que los hombres y las mujeres que creen en el sentido común de la libertad y la prosperidad hagamos un solo frente, hagamos un solo equipo y derrotemos a la dictadura de corte chavista y castrista”, concluyó.