Albañiles celebran el día de la santa cruz con festividades y comidas

En el marco del 3 de Mayo, día de la Santa Cruz albañiles del municipio, conmemoraron su día acudiendo a misa en el santuario Diocesano del Señor del Hospital, en donde pidieron gracias por los trabajos y salud para todos ellos y sus compañeros.

“Antiguamente las personas cuando cometían un pecado o injusticia, cuando el imperio quería castigar a alguien, les daba muerte y los exponía en un madero como Jesús y los ponían de pie; nosotros adoramos la cruz como aquel trono donde es exaltado el hijo de dios porque nos recuerda el ejemplo más grande de amor”, indicó el párroco del Santuario Diocesano del Señor del Hospital, Sergio González López en la misa de la Santa Cruz.

Ante la presencia de cientos de albañiles se llevó a cabo en punto de mediodía la misa de la Santa Cruz, en donde cientos de albañiles acudieron cargando una cruz de madera, representando la Santa Cruz a quienes en este día los maestros de la construcción veneran en este tres de mayo.

“Venimos aquí al templo a pedirle a la Santa Cruz que siempre tengamos trabajo y aquí al señor del hospital. Yo llevo 35 años trabajando como albañil, y he tenido ocasiones difíciles, porque es un trabajo pesado y tenemos que cargar con el peso de la cruz y dar devoción. Venimos a pedir que nos dejara seguir vivos y seguir trabajando para que podamos ver a la familia. pido a Dios que bendiga a todos los albañiles y a la Santa Cruz y principalmente al Señor del Hospital para seguir con salud y poder seguir trabajando”, comentó Guifredo Romero López.

En este mismo sentido, el albañil, Juan Tomás Esmeralda Ramírez de la Colonia El Olimpo indicó que dentro de estos 25 años a los que se ha dedicado a esta labor tan pesada, siempre ha pedido por la salud y continúen teniendo trabajo.

“Tengo 25 años en la profesión de albañil, todo esto bendito me lo inculcó mi padre, le damos tantas gracias a dios año con año porque dios nos bendice con la Santa Cruz a mi y a todos mis compañeros; yo antes de comenzar mis labores siempre me encomiendo a la Santa Cruz para bendecir mi trabajo, mis patrones y todos mis compañeros; en toda esta trayectoria que tengo me ha encantado mi trabajo y todo lo que hago, siempre lo hago con gusto”, explicó Juan Tomás.

La conmemoración de la Santa Cruz se convirtió en la patrona de los albañiles y los que van iniciando en esta labor de albañilería. Durante este día, acostumbran colocar una cruz adornada con flores naturales o de papel en la parte alta de los edificios o casas en construcción.

Además, suelen llevar a cabo una comida y festividades para culminar el día de hoy, para continuar con sus labores el día de mañana.