Desaparición de fideicomisos dejo en el “limbo” remediación de Tekchem: Arriaga Rojas

A lo largo de 22 años los intereses partidistas han impedido la remediación y confinamiento de los pasivos ambientales que permanecen en el sitio de la antigua empresa Tekchem; en este sentido el diputado federal Justino Arriaga Rojas consideró que tras la desaparición de los fideicomisos el tema quedó en un “limbo”, por lo que de nueva cuenta los tres niveles de gobierno para resolver este pendiente que ha afectado la salud de los salmantinos principalmente con infecciones respiratorias agudas.

Local Prevalece impunidad ambiental en caso Tekchem

“Es lamentable lo que está sucediendo, debería de mover (el gobierno federal), particularmente a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud Estatal, pero también a Medio Ambiente, porque desaparición de los famosos fideicomisos parece que quedó en un limbo, se hizo un trabajo ahí a principios de esta administración municipal, pero se ha dejado, hay que trabajar nuevamente autoridades municipales, estatales y federales”, consideró funcionario.

En cuanto a la reciente expropiación del gobierno federal al estatal sobre el predio para realizar acciones de remediación y el presunto pago a una empresa para el retiro y confinamiento de los pasivos, Arriaga Rojas señaló que ello podría ser un área de oportunidad; “la próxima reunión que vamos a tener los diputados federales de Guanajuato, estaremos tocando el tema no solo con un punto de acuerdo que se diga y no pase nada, sino realmente exigir y poner las denuncias correspondientes para que realmente se haga justicia en este tema”.

Respecto a la atención al retiro de las más de 14 mil toneladas de agentes tóxicos y cancerígenos a cielo abierto que dejó la empresa que se dedicó entre 1943 y 2007 a la fabricación y venta de plaguicidas organoclorados y fosforados, el diputado mencionó. “No hay avance porque se requiere una fuerte para una remediación absoluta del sitio y pareciera que solamente se colocan parchecitos y no pasa nada”.

Aunado a ello, se le cuestionó acerca de la investigación de Israel Castro Ramírez, Diana Olivia Rocha Amador y cinco científicos más de la Universidad de Guanajuato, que demostró la presencia de al menos 10 químicos pesticidas en la sangre de menores, luego de analizar 88 muestras especialmente en el área que rodea a Tekchem.

“Desafortunadamente volvemos a lo mismo, a este gobierno parece que no le interesa la salud de los mexicanos, particularmente de los niños este estudio para nosotros era un secreto a voces que solamente faltaba que se publicara un estudio de esa magnitud, para realmente sonar la voz de alarma en la sociedad salmantina, lo más valioso que tiene una sociedad son sus niños, es el presente y el futuro y si no los cuidamos a ellos, entonces no tiene ningún caso lo que estamos haciendo”, argumentó.