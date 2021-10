Silva de Alegría: Añorando el mundo exterior

Silva de Alegría es el proyecto solista de Sergio Silva, un excepcional músico, compositor y multi-instrumentista mexicano al que muchos recuerdan por haber sido -en un pasado no muy lejano- el líder de la banda Furland, agrupación con la que además de grabar un par de discos y varios sencillos también tuvo la oportunidad de tocar en muchas ciudades en México y en festivales tan prestigiosos como el Vive Latino.

Con cuatro discos de estudio en su carrera solista, Silva de Alegría ha ganado fama como uno de los mejores exponentes del pop-folk que se hace en nuestro país, con canciones emotivas y profundas, con un perfil la mayoría de las veces introspectivo y digno de la mejor tradición de artistas que lo han influenciado, como Sufjan Stevens, Super Furry Animals o Nick Drake.

El cantautor sigue promocionando las canciones de su cuarto disco de estudio, por lo que llegó hasta la Redacción de El Sol de México para hablar de su propuesta musical.

Sergio, en tus propias palabras: ¿Qué es Silva de Alegría?

Silva de Alegría es mi proyecto solista con el que llevo trabajando casi 9 años, lo empecé a la par de Furland pero ya desde hace algunos años y después de terminar la banda fue que me pude concentrar en él. Como Silva de Alegría tengo cuatro discos y ahorita estoy promocionando el último, que se titula Hombre Forestal, y del cual en los próximos días voy a estrenar el cuarto sencillo, que es el que da nombre al disco.

Y este sencillo viene acompañado de un video.

Sí, el video de “Hombre forestal” fue dirigido por Carlos Fernández, quien fue mi compañero en Furland y ahora está debutando como director de videos musicales.

La pandemia fue más difícil para algunos artistas que para otros. En el caso de Silva de Alegría, asegura que trató de aprovecharla de la mejor manera posible.

¿Cómo han sido para ti en tú vida de músico y compositor estos tiempos pandémicos?

Creo que todos los músicos hemos tenido experiencias distintas, yo la verdad estoy más acostumbrado a trabajar en estudio que en conciertos así que por ese lado no lo padecí mucho. También he disfrutado mucho trabajar desde casa y colaborar con otros artistas de forma remota, entonces en ese sentido le he podido sacar mucho provecho al encierro creando y produciendo material nuevo.

Entonces Hombre Forestal es un disco hecho durante la pandemia.

Sí, creo que es un disco concebido totalmente en la pandemia aunque algunas de las canciones ya las tenía desde antes de que empezara la pandemia, pero otras sí fueron totalmente creadas en estos meses de encierro y usando herramientas que tenía a la mano, con la ayuda de músicos amigos y sin tantos elementos de cuerdas y metales. Digamos que es un disco un poco más casero en comparación con el anterior.

Foto: Roberto Hernández

¿De dónde salió el término de “Hombre forestal?

Eso fue precisamente motivado por el encierro, por estar todo el día en casa, añorando el mundo exterior y por esta desconexión de la naturaleza… Tuve la idea de un personaje que viene del bosque y que poco a poco va abandonando sus orígenes.

Háblanos un poco de tu experiencia tocando con una orquesta sinfónica.

En 2019 me invitaron a participar en un evento cultural en Denver, para tocar con la Orquesta Sinfónica de Colorado y la verdad es que fue algo increíble para mí, porque tocar con una orquesta sinfónica era un sueño que tenía desde que empecé en la música. El concepto era que tocaríamos en conjunto tres canciones de mi autoría en el formato que yo quisiera, así que lo único que me pidieron fue que les mandara las partituras. Fue muy padre, porque además pude tocar el banjo, que al mezclarlo con la orquesta dio como resultado un sonido que yo siempre había querido experimentar y la verdad es que el resultado fue muy bonito. Sí lo quieren checar está en mi canal de YouTube.

¿Cómo fue que surgió la invitación a este evento?

Todo surgió porque uno de los organizadores ya había escuchado mi música cuando fui a tocar con Julieta Venegas a Denver, así que desde entonces intercambiamos mensajes y correos donde yo le mandaba la música en la que estaba trabajando por esos días y fue cuando le mande mi disco Primavera en la Guerra del Sonido -un disco que tiene muchos elementos orquestales- que surgió la idea de montar esas canciones con orquesta para este evento.

¿Qué sigue o que falta para Silva de Alegría en este 2021?

Por ahora ya tengo programadas algunas fechas en formato acústico, tocando yo solo y con aforos reducidos, esperando que el próximo año ya podamos tener más conciertos con formato de banda completa y en lugares con más público, y bueno seguir tocando y promocionando Hombre Forestal ya que tengo una versión del disco con remixes de amigos y otra versión con los demos y versiones más acústicas de las canciones que también quiero mostrarle a la gente en algún momento.

Háblanos más de esa versión del disco con remixes. ¿Quién participa y cómo los elegiste?

Es todavía un trabajo en proceso, pero por el momento hay un remix de El Sueño de la Casa Propia, que es un proyecto chileno; otro de Carolina Zac, que es una cantante y productora argentina, y también hay un par de remixes de algunos amigos, como Carlos Fernández que era compañero mío en Furland, y ahorita estoy en pláticas con un chavo que se hace llamar Somontano. Espero tenerlo terminado para finales de año.

Gossip Frente Cumbiero: Tropicanibalismo, de Colombia para el mundo

Hablando de remixes, cuéntanos un poco de tu proyecto de mashups (mezclar dos canciones de diferentes géneros en una sola)

Todo comenzó una vez que estaba escuchando “Kashmir”, de Led Zeppelin y a la par empecé a tararear el tema principal de “Odisea Burbujas”... Me sorprendí mucho de estar relacionando dos canciones que de primera impresión pueden ser muy diferentes, así que al llegar a mi estudio me di cuenta de que estaban en el mismo tono y se me ocurrió hacer ese mashup. Después me pasó lo mismo con “Tácticas de Guerra” de Lucero y “Magic” del grupo de los setentas América y también me gustó mucho como se escuchaban juntas, el resultado era muy divertido y pues intenté subirlas a las plataformas pero al ser mashups no pude y sólo se pueden escuchar en mi canal de YouTube, espero que sigan surgiendo más de estas divertidas mezclas.

Para quienes aún no han podido verte en directo, ¿cómo es un show de Silva de Alegría?

Intento que cada concierto tenga algo distinto, a veces voy solo con guitarra eléctrica y secuencias; a veces voy con banda completa, que incluye baterista, bajista y tecladista, y a veces voy con guitarra acústica, banjo y un bombo. Dependiendo del lugar, intento que mi música vaya un poco acorde al ambiente y que se adapte a las posibilidades técnicas.

Silva de Alegría fue el primer músico que participó en la serie “Sesiones Normal… Desde la Redacción”, que consistió en una pequeña sesión en vivo al estilo tiny desk, en la que interpretó algunas de sus canciones en la Redacción de El Sol de México, la cual ya puede verse en el canal de Youtube de la Organización Editorial Mexicana.

¿Qué nos puedes decir de tu participación en las “Sesiones Normal… Desde la Redacción”?

Se me hizo algo muy curioso, porque nunca había tocado en un lugar así, en donde normalmente uno pensaría que por ser una oficina tendría una vibra muy fría, pero la verdad es que ya con la gente escuchando la música, vuelve a sentirse como un espacio personal y hasta íntimo... Escogí algunas canciones de distintas etapas de mi carrera, dos con guitarra y dos con banjo para que la gente pudiera conocer un poco de lo que he hecho en estos casi 16 años que tengo de carrera en la música.

Muchas gracias Sergio y esperamos muy pronto poder ver a Silva de Alegria en concierto.

Esta fue nuestra plática con este compositor e intérprete que gracias a su talento y a sus propios méritos dejó de ser una promesa para convertirse en una muy tangible realidad.

Para escuchar más de Silva de Alegría lo pueden buscar como @SilvadeAlegria en todas las plataformas.

