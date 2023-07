Paula Arenas plasma su catarsis en el disco A ciegas

Paula Arenas plasma su proceso de búsqueda personal a través del disco A ciegas, el cual pasó un par de años componiendo, y lanzó recientemente, encabezado por un sencillo del mismo nombre.

En entrevista con El Sol de México, la artista explicó que este material fue para ella una demostración de cómo la música tiene la capacidad de ayudarle a sanar heridas, y hacer catarsis junto con su público.

“Pasa por muchas facetas mías en los últimos dos años. Para mí ha sido importante buscar esa estabilidad emocional que de momento no tuve. Hubo puntos en el suelo, donde me sentí muy abajo emocionalmente y necesitaba salir de ese momento, la música siempre ha sido una salvación para mí y lo dejé en papel”, cuenta.

A lo largo de sus más de 10 años de carrera, ha lanzado tres materiales, el EP Matices en 2017, y los discos Visceral de 2019 y Mis amores en 2021. Su trabajo le ha valido múltiples galardones y nominaciones, entre los que destacan ocho candidaturas al Latin Grammy y una al Grammy estadounidense.

Paula ha compartido escenarios con artistas de la talla de Ale Zéguer y Manuel Medrano (este último y Jesús Navarro de Reik, comparten un dueto con ella en su más reciente álbum), y hoy se prepara para su primer showcase en México, en el cual buscará “dejar el alma, y tener un concierto de tú a tú, muy cercano”, adelanta.

“Es lo que espero transmitir con este show, esa conexión real con la gente, mi experiencia, lo que ha sido escribir estas canciones. Será un espacio para sentirnos seguros, será nuestro refugio”, cuenta respecto al espectáculo que ofrecerá el próximo 10 de agosto en el Foro del Tejedor de la Ciudad de México.

Al momento de armar su repertorio, la colombiana se asegura de acomodar las canciones de modo que lleve a sus fans por un viaje a través de sus sentimientos, y por supuesto ella misma los acompaña en ese camino.

“Estamos en el momento donde está la búsqueda emocional, el amor propio, que es tan importante, el pedir perdón. Es un viaje, de subidas y bajadas, eso es lo que quiero hacer con mi showcase”, detalló.

Este año, Paula acompañó a Carlos Rivera en algunos de sus conciertos en México, y pudo sentir esa emoción de cantar ante miles de personas.

Sin embargo, en esta ocasión al subir en solitario y entonar sus propias composiciones, se siente todavía más emocionada del vínculo que va a sentir con sus fans. “Cuando ves a la gente que siente algo con tu música, es uno de los momentos más especiales. Cada vez que siento esa conexión, inevitablemente se me salen las lágrimas. Me pongo muy sensible, no hay nada más bonito para mí como artista que sentir esa conexión real”, finalizó.