Paola Durante empieza otra etapa profesional

A 24 años de estar involucrada en el caso policiaco más mediático de la historia del país, Paola Durante ha dejado todo atrás, y asegura que actualmente se siente mejor que nunca.

“Logré no quedarme siempre como esa niña de Paco Stanley, sino una mujer que hizo, que luchó por las mujeres, luchó por ella y al final se levantó”, aseguró en entrevista con El Sol de México.

Después de haber estado relacionada al caso del asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999, Paola Durante tomó como estrategia apartarse del medio del entretenimiento y regresar hasta que pasara por un proceso de reinventarse.

“Los golpes que me dio la vida me llevaron a retirarme del medio, me retiré dos años para poder estar en paz. Me fui a la playa, a estar con mi familia y con mi hija. Estaba dolida porque siempre se hablaba del mismo caso y no podía avanzar y ser otra persona”, dijo.

Durante este proceso, tomó asistencia profesional que la llevó a tomar antidepresivos. En aquel momento, compartió, su salud fue la prioridad para ella, pese a que fue invitada a participar en más de un reality decidió no volver, por no querer ser señalada.

“Tuve que tomar terapia para poder sanar, sacar todo eso porque eso te enferma, te puede llevar a enfermedades fuertes, mi mamá falleció de cáncer y lo que menos quería yo era morir de lo mismo”, comentó.

Durante decidió también cambiar su imagen como una manera de renovarse. “Fue dejar atrás a esa güerita que había sufrido, pasado dolor, bullying, que no se aceptaba. Esa parte de mi pasado no me gusta, la quiero olvidar. Es como decirle ‘deja de juzgarte, de no quererte ni valorarte’. Fue lo que quise hacer.

Luego de ese proceso, para ella también la libertad tuvo otro sentido. “Estar en la cárcel es algo con palabras mayores, perder tu libertad es perder tu identidad. A todos nos puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Cuando hice el desnudo de Playboy fue una liberación, para mí no hay mejor cosa que sentirme libre”, agregó.

Recientemente, Paola Durante decidió dar su testimonio en el documental El Show. Crónica de un asesinato, convencida de que éste abordaría el caso desde un punto de vista periodístico, algo que hasta ese momento no había sucedido en ningún otro producto audiovisual.

“Me dijeron que iba a ser un trabajo de investigación, que iba a ser serio y nada amarillista. La gente tenía que saber por la voz de los que pasamos todos esos episodios muy fuertes. Hablé con Mario (Bezares) y con Brenda y me dijeron que era justo que la gente supiera lo que vivimos. Siempre voy a estar agradecida con ellos”, agregó.

Así, ahora está lista para comenzar un nuevo proyecto en su carrera. Apoyada principalmente por su hija, con quien aseguró tener una muy buena relación, ha decidido abrir una página de OnlyFans.

“Mi hija se acercó y me dijo si no quería hacer OnlyFans, hizo una encuesta, la gente dijo que sí y fue cuando hablé con Alfredo Cedillo (director de PlayBoy México) y Roco Terán (productor de Playboy México) que son un gran equipo. Me sentí tan bien al estar de regreso, los reflectores, el maquillaje, las fotos. Que no sea el desnudo por el desnudo, sino decir ‘esta soy yo ahora, soy esta mujer’”.

Su nuevo sitio web fue inaugurado con una sesión de fotos en compañía de Wanders Lover, con quien dijo tener una gran relación de amistad, pero entre sus planes también está colaborar con más personas del medio del espectáculo.