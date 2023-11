Ozuna lanza "Cosmo", el nuevo álbum en donde colabora con David Guetta

Ozuna considera que, para lograr un producto de calidad, se debe de trabajar sin tener ningún tipo de distracciones. Así lo aplicó para su séptimo álbum de estudio titulado "Cosmo", durante su proceso de creación incluso se alejó de familia y amigos para concretar las ideas que tenía en mente.

“Éste es el primer álbum al que le dedico el cien por ciento de mi tiempo, me tardé como año y medio para concluirlo, pero es un proyecto en el que he estado involucrado con los productores, al pendiente de los beats y los arreglos musicales. Anteriormente sólo me involucraba un 70 por ciento, por eso quise cambiar para este disco”, afirmó el puertorriqueño en conferencia de prensa.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Gossip Flow Fest 2023: Maluma y Ozuna cierran el festival con conciertos espectaculares

Cosmo, lanzado el 17 de noviembre en plataformas digitales, cuenta con 15 canciones entre las que destacan “Baccarat”, “El Plan”, “La chulita”, “La 65”, “Fenti”, entre otras; cuenta con colaboraciones con Chris Jedi, Anuel AA, Jhayco, De la Ghetto y más.

“Cosmo representa mi aura, mi atmósfera. Volví a la conexión que tenía con mis productores del pasado, con quienes comenzaron conmigo este camino con el disco "Odisea" (2017). Ahora cuidé mucho mi círculo, mi entorno”, expresó.

Uno de las colaboraciones que se incluye es con David Guetta para el sencillo “Vocation”; éste representó una gran enseñanza para el boricua de 31 años de edad, sobre todo por la admiración que le tiene al DJ y compositor.

“Estoy tan agradecido con él porque demostró que estaba dando el 110 por ciento, estuvo conectado con nosotros para la producción a través de Zoom en horarios incluso de las tres o cuatro de la mañana.

“¡Es una grandeza!, hay que ser agradecido, no me canso de darle las gracias, de respetarlo a él y a su trayectoria. ‘Vocation’ se ubica dentro del top 3 de temas de mi álbum, fue muy lindo trabajar con David”, aseguró el cantante.

MÚSICA POR LA SALUD MENTAL

Durante su estancia en México, luego de su participación en el Flow Fest 2023, la noche del domingo, Juan Carlos Ozuna Rosado, su nombre real, fue galardonado con distintos reconocimientos por parte de su disquera Sony Music, en el que se destacó la popularidad de su disco Enoc (2020), que ya cuenta con doble disco platino más oro y Nibiru (2019) con disco de oro.

Sobre sus siguientes proyectos, Ozuna aseguró que continuará haciendo nueva música, especialmente enfocada en levantar el ánimo y, así, combatir a la depresión.

“Siento que el mayor problema en el mundo es el tema de la salud mental y que, a través de la música se puede sobrellevar, con la música acompañas a esas personas en momentos difíciles, porque a veces no sabemos que estamos pasando por un declive en la salud mental, no lo podemos reconocer y con la música podemos dar un aliento de esperanza, busco que mis canciones llenen el corazón de amor, siempre podemos hacer algo”, dijo.

Ozuna fue galardonado por Sony Music por su disco Enoc (2020), que ya cuenta con doble disco platino más oro y Nibiru (2019) con disco de oro. | Foto: Romina Solís | El Sol de México

Ozuna también está colaborando con 50 Cent y, además, desarrollará sus habilidades como actor.

Finalmente, el cantante aseguró que no considera a la inteligencia artificial como un enemigo, al contrario, es un apoyo para explotar la creatividad del ser humano, sostuvo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Lo veo bien, no mal, todos tenemos la oportunidad de crear, no se puede limitar la imaginación a los jóvenes para crear. Si una persona que no tiene nada en el mundo, no tiene que comer y crea una canción de manera gratuita y eso le genera un ingreso, hay que darle el libre albedrío a la creatividad.

“Hay mucha gente que tiene creatividad inmensa, es algo que suma y no me resta, entonces ¿por qué frenarlos?, eso esta cool dentro de la música”, enfatizó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music