Polo Polo: el origen del peculiar nombre que acompañó la fama del comediante

Luego del fallecimiento del comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, diversos son los temas que han surgido en torno a él, pues se habla desde la polémica de su comedia, hasta la forma en que se dio su incursión en los escenarios e incluso también los seguidores se han cuestionado cómo surgió el nombre que lo catapultó a la fama.

Y es que, si pensabas que este surgió planeado durante una reunión de trabajo, basado en las más sofisticadas estrategias del marketing internacional, lo cierto es que no fue así, pues existe una historia detrás de la determinación de adoptar el nombre de “Polo Polo” con el que el público lo identificaría hasta sus últimos días y aquí te contamos que fue lo que lo hizo elegirlo.

¿Cuál es la historia del nombre de “Polo Polo”?

Debido a que el nombre de pila del comediante es Leopoldo desde sus inicios en los escenarios de algunos bares de su natal Guanajuato era presentado como Polo, pero jamás imaginó que este cambiaría de un momento a otro mientras se encontraba grabando un anuncio promocional televisivo que protagonizaba y en el que se escuchaba la frase “Y no se pierdan lo mejor de México Nocturno con Polo”.

Fue justo al grabar esta parte que las cámaras se quedaron congeladas y se repitió un sinfín de veces el nombre “Polo”, por lo que por una decisión desconocida el error no fue editado y el promocional se publicó tal cual, haciendo pensar que este era el nombre del comediante, lo que curiosamente le dio mayor popularidad entre el público, asociándolo inmediatamente con sus chistes.

Incluso a un medio de Chicago el propio comediante le contó al conocer su origen, “Yo lo quería matar (al productor), pero él se fue y yo me fui también. Al llegar al bar en la noche (donde trabajaba), ya habían salido los anuncios por la tele y me comenzaron a fastidiar con ‘Mira, ahí viene Polo, Polo, Polo y Polo” y con eso ya nadie sabía cuántos ‘Polo’ eran hasta que al final quedó en ‘Polo Polo’".

¿Polo Polo se dedicó a otra actividad en el mundo artístico?

Según declaró el mismo comediante en reiteradas ocasiones, a propuesta expresa de un alguien que no menciona realizó unas películas, pero el resultado no fue de su agrado, pues pese a que los chistes requieren cierto nivel de histrionismo, sigue siendo él a diferencia de la pantalla grande que te desprende de tu personalidad para encargar a alguien más, además de que no se describe como actor.

Sobre su incursión en la televisión, tuvo algunas incursiones principalmente en entrevistas y en programas de comedia, aunque la temática que abordaba y el humor que manejaba le impedían comúnmente ocupar espacios en la televisión abierta, obteniendo su principal éxito en los escenarios de diversos auditorios, teatros y centros nocturnos a lo largo y ancho del país.

Finalmente, sobre la comedia de hace algunos años antes de su desaparición de la vida pública, afirmó que él no llegaba con sus chistes a lo que no le gustaría oír, pues siempre buscó que no fuera soez y dejara un mal sabor de boca, pues consideraba que las nuevas generaciones llegan a hacer comedia que se pasa de grosera, la cual puede incluso llegar a lastimar.

