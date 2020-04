Mon Laferte debuta como conductora del podcast Trenzando

Hace un mes Mon Laferte debutó como conductora de su primer podcast. Trenzando: Conversaciones. En este espacio, la cantante platica con mujeres, músicas y cantantes.

“La idea es abrir un espacio y poner un granito de arena para que mi público y mis seguidores puedan escuchar proyectos que tal vez no conocen, de estilos muy variados. Esta semana tenemos contenidos de música punk, soul, la otra semana fue hip-hop, jazz, hablamos con mujeres migrantes. Hay toda una paleta de sonidos y está súper interesante”, comenta.

La inquietud de realizar este proyecto surgió cuando Mon Laferte fue integrada a un grupo de WhatsApp, “donde hay alrededor de 200 mujeres que tienen sus propios proyectos musicales, la mayoría son cantautoras que viven en la Ciudad de México. Me di cuenta que hay un montón de proyectos interesantes, pero que no tienen una visibilidad masiva, porque la mayoría son independientes”.

El acercarse a estas mujeres y encontrarse en confinamiento por el coronavirus, le hiceron pensar en “las compañeras que están en la cárcel, a lo mejor muchas de ellas están ahí por un error. Y he pensando en acercarme más a estas mujeres que puedan tener algo que contar, porque seguramente hay quienes se dedican a la música ahí”.

Trenzando: Conversaciones con Mon Laferte, estrena un episodio nuevo los lunes de cada semana. Está disponible en Spotify, Google Podcast, Spreaker y otras plataformas digitales.

Pero en esta cuarentena, Mon no sólo ha afianzado alianzas con sus colegas. Poco antes la inspiración tocó a su puerta a través de la reflexión de un cúmulo de experiencias que la hicieron preguntarse qué tanto importa la apariencia física.

El último año fue un viaje por alfombras rojas, grandes escenarios, glamour y la fama, reconoce. “Me vi más expuesta a este mundo donde te preguntan qué marca usas, quién te maquilló”, dice.

Aunque le gustaba desfilar, posar y ser el foco de atención, la chilena se descubrió en un momento queriendo encajar simplemente por su apariencia, “de pronto me di cuenta que no está bien querer ser aceptada por una cosa física”.

Esa experiencia hizo que indagara en su interior, cuestionarse quién es y escribir Biutiful, canción que es el primer sencillo de su próximo material discográfico y que lanzó recientemente en redes sociales.

Con frases como “Hoy me voy a tocar porque me siento biutiful”, la cantante aborda en esta canción la auto aceptación y el amor propio. “Es una canción que compuse hace nada y me ha ayudado mucho en estos días. Ya estando en la contingencia me di cuenta que este tema no sólo me iba a servir a mí, sino también a las personas que están en sus casas”.

Para la chilena, Biutiful es un punto y aparte, pues se trata de una canción llena de luz y optimismo. “Regularmente hago canciones para que la gente llore –dice entre risas–, pero ahora es un tema para llevar ánimo a la gente porque no sé qué tan bueno sea llorar en estos tiempos”