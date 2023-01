El futuro de los beats está en Latinoamérica: Delaporte busca colaboraciones en México

Para Sandra Delaporte, “en América Latina están pasando muchas cosas nuevas y más frescas que en la escena europea. América Latina es más caliente. La música anglosajona está bien, pero como que ya es algo que he visto y he escuchado, siempre van a ser pioneros e importantes, pero ahora estamos con el ojo puesto aquí porque me alucina lo que está sucediendo, que creo que es el futuro”, comentó la integrante de Delaporte en entrevista con El Sol de México.

Considerado uno de los duetos de pop electrónico hispano-italiano más exitosos en España, los músicos de Delaporte viajaron recientemente a la Ciudad de México para promocionar sus próximas presentaciones.

“Esta es la tercera vez que venimos. Ya teníamos muchas ganas de volver, porque estamos con la idea de colaborar, de jugar, de ver cómo está la escena por acá. Este año empezamos nuestra gira en México, en el festival Pa’l Norte, así que queríamos calentar motores”, explicó Sandra.

La búsqueda de nuevos sonidos y el constante cambio han estado presentes en el dueto desde que Sandra conoció a Sergio Salvi, hace siete años. Ambos habían desarrollado por separado sus carreras como intérpretes de blues y jazz, aunque tenían un gusto particular por la electrónica, género que siempre habían querido desarrollar en lengua española.

“Yo había comenzado a escuchar música electrónica principalmente anglosajona, pero quería hacerlo en español. Curiosamente él también estaba buscando algo así, con una cantante. Así que, cuando nos conocimos dijimos ‘vamos a intentarlo’. Al principio nos daba cosa y publicábamos en inglés, pero luego nos animamos a hacerlo en castellano, algo que fue un tanto difícil porque el castellano se había guiado más por la música urbana que por el techno y el house, que ni siquiera existían en nuestro idioma.

“Antes buscábamos que nuestra música fuera más festiva, pero luego quisimos quitarle a nuestra música el vestido electrónico para poder colaborar con varios artistas e ir a lo más orgánico. Pero todo eso ya no nos apetece ahora. Yo siempre he producido techno y ahora estamos en eso, en que nuestras grabaciones se acerquen a la experiencia de estar en directos”, relata la integrante de Delaporte, que ha colaborado con artistas como Ximena Sariñana, Hello Seahorse!, y Sinego entre otros.

LO SUYO ES HACER DIRECTOS

Influenciados también por esa naturaleza del jazz que se basa en la improvisación y la experiencia en vivo, donde se palpa la libertad con la música y el público, Sandra aseguró que se sienten más auténticos cuando tocan en eventos en vivo, acompañados con transmisiones por Internet, como ha sido en los distintos festivales en los que se han presentado, entre ellos el LAMC, de Nueva York, el Eurosonic Noordeslag, de Países Bajos y el TuttoMolto Festival, de Italia.

“Pienso que nuestro fuerte es el life. Nuestros discos te pueden gustar o no, pero donde yo creo que se siente algo es en los directos, ahí se entiende lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ahí es donde se percibe toda nuestra identidad. Es difícil conocer a Delaporte si no es por un directo, porque se genera una energía y un tipo de fiesta con mucha improvisación en función de la energía de la gente. Gracias a los juegos de los sintetizadores se da una sinergia entre el pop y la electrónica que es muy poderosa, la cual nos encanta”.

Si bien Sandra Delaporte reconoce el escenario latinoamericano como un referente de la música electrónica, que cada vez acerca el género urbano con los ritmos del housey el techno, ella ha visto que en México hay una propuesta interesante.

“Me da la sensación de que en México se mezcla mucho la esencia más tradicional, de banda, con música nueva. Una característica latinoamericana, es que mezclan ambos universos, tal vez con música más disco, pero siempre en castellano y con una gran identidad mexicana, algo que me parece muy interesante aquí”, concluye la productora de música, quien también reconoce la gran entrega del público latinoamericano, cuya pasión no la ha visto en otra parte.