El dentista de las estrellas: Arturo Arciniega

Arturo Arciniega es un joven visionario que a partir de sus estudios de odontología quiso ir más allá por lo que se ha preparado constantemente para diseñar y esculpir sonrisas perfectas, en entrevista el profesional habla de su trayectoria y el porqué es llamado "El dentista de las estrellas".

Y es que en su selecta lista de clientes figuran artistas de la talla de Danna Paola, Jorge D’alessio, Marichelo, además de políticos y jugadores de fútbol reconocidos, motivo por lo que ya es conocido en redes sociales como "El dentista de las estrellas", pero a su decir el ve y trata a todos, sus clientes por igual "Cada paciente mío es estrella, por ello trato de brindarles el mejor servicio, adecuarlos lo mejor para ellos y que al final todos salgan satisfechos del consultorio. No me disgusta el mote pero muchos piensan que solo atiendo a figuras públicas lo cual no es verdad, además es una gran responsabilidad tener ese nombramiento" menciona entre risas.

A pesar de ser muy joven Arturo Arciniega tiene una gran trayectoria y experiencia gracias a que continuamente está estudiando las diferentes técnicas de tales que surgen día a día "Como cualquier rama de la medicina, día a día salen descubrimientos, innovaciones y uno tiene que adentrarse a ellas para dar el mejor servicio de manera integral y estar a la vanguardia tanto en aparatología como técnicas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Arciniega V (@drarturoarciniega)

El experto comenzó sus estudios en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, posteriormente realizó una especialidad en cosmética dental e integral a nivel internacional como el gIDE, uno de los centros más importantes a nivel internacional. También realizó la especialidad de implantología y estética dental en la UCLA, quien lo certificó como Master Clinician in Implant Dentistry.

Arturo explica que el boom de las redes sociales es lo que ha catapultado para que las personas conozcan la tendencia de diseño de sonrisas, pues antes eran conocidas más como carillas o implantes dentales que han tenido comentarios agridulces pues hay muchos mitos en torno a estas prácticas, como por ejemplo que se pierden las piezas dentales, se desgasta el diente natural, entre otros comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Arciniega V (@drarturoarciniega)

"Los procedimientos no deben causar ni dolor, ni pérdida dental, esas prácticas son por que no se utiliza la técnica adecuada, además de que el material no es el adecuado o es de muy baja calidad; cada paciente es diferente y por supuesto que cada boca requiere atención especial, cuidados e incluso técnicas y materiales acorde a su padecimiento, por ello lo que a uno le funcionó quiere decir que será lo mismo con otro paciente".

➡Suscríbete a nuestra edición digital

Y ha sido tanto el auge que el especialista en odontología cosmética ha tenido que además de contar con dos consultorios en la CDMX, también lo hace en Monterrey, Nuevo León y ya abrió una sucursal en la capital queretana.