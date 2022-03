¿Por qué Will Smith golpeó en la cara a Chris Rock? El momento más incómodo de los Oscar 2022

Un incómodo momento se vivió en la entrega de los premios Oscar 2022, luego de que Will Smith sorprendiera a todos al levantarse y golpear al comediante Chris Rock por hacer chistes incómodos y mencionar a su esposa.

Previo a entregar el premio a Mejor Documental, Chris Rock hizo una broma sobre la esposa de Will Smith, nominado a Mejor Actor, Jada Pinkett Smith.

Will Smith subió al escenario de los Oscar. Foto: Reuters

Tras hacer los comentarios, el famoso actor se levantó de su lugar para subir al escenario y soltó un golpe al comediante, quien se mostró sorprendido.

Smith regresó a su lugar y gritó:

Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca

Más adelante, al aceptar el Oscar como Mejor Actor (por su protagónico en “Rey Richard”), Will explicó que fue su deseo por proteger a su familia el detonante para esa escandalosa escena, y se disculpó con los presentes.

“Quiero pedir una disculpa a la Academia, y a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, no se trata de eso, se trata de darle luz a las personas. El arte imita la vida, me vi como el padre loco, como le decía a Richard, pero el amor te lleva a hacer cosas locas”, y agregó entre risas: “Espero que la Academia me vuelva a invitar”.

¿Qué dijo Chris Rock sobre la esposa de Will Smith?

Chris Rock comparó el look de Jada, quien padece alopecia, con el de Demi Moore en la cinta “G.I Jane”, donde su personaje se rapa completamente

Luego de su comentario y el golpe que recibió del actor, el comediante dijo:

Will Smith me acaba de golpear en vivo

Este es el incómodo momento que se vivió entre Will Smith y Chris Rock en plena ceremonia de los #Oscars .

“Creo que acabamos de tener uno de los más grandes momentos de la televisión” dijo el comediante y continuó presentando el premio.

El incómodo momento dejó a todos sin saber lo que pasaba, desde el público de actores que se encuentran en la ceremonia hasta los seguidores de redes sociales.

¿Cuál es el padecimiento de Jada Pinkett Smith?

Desde hace algún tiempo se dio a conocer que la actriz y esposa de Will Smith padece de alopecia, la pérdida de cabello.

Jada incluso habló sobre el tema en un video publicado en sus redes sociales, dijo que lo compartía para que no le hicieran preguntas.