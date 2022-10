Ricardo Salinas paga crédito fiscal por 2 mil 800 mdp al SAT, anunció AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagó un crédito fiscal por más de 2 mil 800 millones de pesos.

“Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2 mil 800 millones de pesos, esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Agregó que Grupo Salinas pagó el miércoles el monto y dará a conocer los pagos próximamente, mientras destacó que la actitud de este consorcio es "actuar con responsabilidad cívica, con dimensión cívica y social”.

El empresario, dueño de TV Azteca y las tiendas Elektra, había entrado en polémica, pues se rehusaba a pagar sus contribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues porque aseguraba que se le estaba realizando “un cobro indebido” y se había entablado un juicio contra el SAT por este motivo.

Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos… ahora que la cenadora se ponga a dieta, ahh y con esos 2,800 millones cómprese un jabón y báñese perro #Comunista. Agradézcame que va a tener para tragar croquetas otros 2 años. 😂 https://t.co/jZMbX8SeZA — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 21, 2022

“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Suprema Corte, se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución”, dijo el presidente este viernes en su conferencia de prensa.

Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido una sentencia en contra de Ricardo Salinas Pliego que lo obliga a pagar, en principio, más de 2 mil 636 millones de pesos.

El presidente subrayó que hay otros procesos legales, pero dijo que van a ser las instancias legales las que van a decir la resolución.

“Hablo de esto, porque llegaron a decirme algunos que no iban a pagar los impuestos, los del Grupo Salinas, yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio el que no haya privilegios”, subrayó.

Señaló también que el pago de contribuciones ayuda a que haya una buena recaudación y no es su propósito aumentar los impuestos.

Finalmente, recalcó que no hace falta incrementar impuestos, pero acotó que esto será posible siempre y cuando no haya evasión fiscal, ni privilegios fiscales o condonación de impuestos y concluyó que hay suficientes recursos en la recaudación para financiar a la Hacienda Pública y esto se debe, gracias a que todos los ciudadanos cumplen con sus compromisos fiscales e insistió en que la economía de México va bien.