Enfrentará Xóchitl a delincuencia para que Celaya recupere la paz

CELAYA, Gto.- “Los celayenses no van a volver a estar solos, siempre van a contar conmigo. Aquí tienen una presidenta valiente que sí va a enfrentar a los delincuentes; y trabajará de manera incansable para que Celaya recupere la paz que se merece”, dijo la candidata a la presidencia de la república por la Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz. Quien señaló que en el caso del asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Morena la dejó sola, porque Morena es el responsable de la seguridad en el país.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista después de presentar su plan de salud, en el tema de seguridad dijo: “no los voy a abandonar como los abandonó este gobierno, este gobierno abandonó a Celaya a merced de la delincuencia organizada; los delitos que más dañan a Guanajuato, tienen que ver con el huachicol, con narcotráfico, el cartel de Santa Rosa de Lima tan conocido a nivel nacional están muy involucrados con el huachicol”.

Local Propone Javier Mendoza duplicar presupuesto para el campo

Xóchitl Gálvez señaló que el gobierno federal ya reconoció que han subido los piques a los ductos de Pemex, y que si aplicaran la tecnología sabrían dónde hay uno por la baja presión, pero que no se quiere acabar con este delito “porque está beneficiando a muchos políticos, el robo de gasolina que no paga impuesto es un monto importante de quebrante para el país, el robo de gas asciende a 30 mil millones de pesos al año, y ese dinero queda en manos de políticos y delincuentes y el gobierno no los combate porque es socio de ellos. Morena es el partido aliado de los delincuentes”.

Sobre la extorsión, la candidata a la presidencia de la república recalcó que dejará de dar abrazos a los delincuentes, “el cobro de piso y la extorsión son una realidad y ahí hay que aplicar mejor inteligencia, porque no es posible que cualquiera se quiera hacer pasar por integrante de un cartel y extorsione a una familia, a una persona, y muerta de miedo entregue sus tarjetas pensando que sí es de un cartel”.

Al preguntarle sobre el asesinato de policías que se han registrado dijo: “es increíble que un policía gane a veces 4 mil, 5 mil pesos, 16 mil pesos, vamos a mejorarles los salarios, darles seguro de vida, que tengan atención y prestaciones médicas, pero sobre todo atacar la cabeza de la delincuencia; de qué sirve la Guardia Nacional, qué ha hecho la Guardia Nacional, después del asesinato llegó, así no se resuelve el problema de la delincuencia, tenemos que tener una Guardia, que sí investigue a los extorsionadores, que dé seguimiento a las llamadas, para eso deben tener la tecnología, para detectar posibles carteles de la extorsión y a esos sí ir sobre ellos. No está haciendo inteligencia la Guardia Nacional, más bien nos están persiguiendo a los opositores en lugar de perseguir a los delincuentes. Se va a acabar la política de abrazos, por eso yo le digo a la señora Sheinbaum que vino a culpar al gobernador de la inseguridad, qué pasa en Colima, Sonora, Baja California, Michoacán y Zacatecas, ahí gobierna Morena, ahí tampoco hay coordinación, no, el fondo es su alianza, señora Sheinbaum con los Cárteles de la droga, ustedes decidieron aliarse con ellos, por eso no los tocan”.

En el caso del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya Gisela Gaytán, dijo que Morena abandonó a su candidata, “¿quiénes son los responsables de la seguridad en el país?, es Morena. Que se dejen de pretextos, Morena abandonó a los mexicanos a merced de los delincuentes, el presidente decidió darle abrazos a los delincuentes, que se deje de buscar pretextos. Les dimos la Guardia Nacional, el dinero, les dimos toda la fuerza del estado y por qué no dio resultados, por qué matan candidatas, porque solo hablan de una candidata, porque no hablan de todos los candidatos asesinados del PAN, del PRI, del PRD y de MORENA, son el fracaso, son el partido de la Santa Muerte, son el partido de la muerte por eso se van a ir, por eso los mexicanos les van a dar una patada el próximo 2 de junio, porque están hartos de no tener medicinas, hartos de no tener seguridad, hartos de que haya abandonado al campo, están hartos de la corrupción de sus tres hijos metidos en los negocios”.





Xóchitl Gálvez dijo que no dejará sola a Celaya, trabajará para regresar la paz que merece. | Foto: Luis García/ El Sol del Bajío





Local Presenta Libia Dennise plan de salud para Guanajuato

COME GORDITA CELAYENSE

Después del evento, las candidatas a la presidencia de la República y a gobernadora, ambas de la Coalición Fuerza y Corazón, hicieron una visita relámpago en el centro de la ciudad para comer una gordita, donde además saludaron a algunos celayenses que le pedían seguridad y medicinas; además, Xóchitl Gálvez le dijo a un elemento de la Policía Turística que en su gobierno no estarán solos y que tendrá su apoyo.

Ya en otra entrevista breve reiteró que no dejará solo a Celaya, y a ningún gobierno del estado aunque sean de oposición a su gobierno, porque no es necesario que sean de su mismo partido para que pueda aplicar la ley. Y que regresarán los programas federales en materia de seguridad y recursos del FORTASEG y FORTAMUN.

Sobre los ex policías federales que llegaron a Celaya a trabajar, dijo que está de acuerdo que son gente preparada y que si pasan sus exámenes de control de confianza deben seguir, porque no se debe desperdiciar su talento.