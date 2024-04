Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense podría interceder en gestión de permiso de perforación

Luego de la protesta que comuneros de los Locos y Loquitos protagonizaron el pasado 11 de marzo en la zona centro, al no tener respuesta de las autoridades sobre el cambio de lugar donde se perforará el pozo, se registraron los primeros avances en los que el Municipio solicitó el permiso de reposición de obra, así lo declaró Rubén Vázquez De La Rosa, presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, a pesar de ello reconoció que no hay garantía de que se concrete la obra, pues todavía hay que gestionar los permisos correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo que podría demorar la obra por mucho tiempo.

Para agilizar la ubicación de una fuente de suministro para los Locos y Loquitos / Fotos | José Almanza

“Después de nueve meses de lucha pacífica, en una movilización de dos horas se logró que el municipio lo sacara, obviamente ellos no lo dicen, porque se van a exhibir de que si podían, pero no lo hacían por caprichos de unos cuantos que están en el municipio, que sigue, la solicitud no te garantiza que tengas el permiso, ellos lo único que hicieron es solicitar el permiso de reposición de obra, pero necesitan ellos gestionar aún ante Conagua, una dependencia muy ineficiente por la carga la de trabajo, más la burocracia los ha hecho inoperantes”, asentó.

En este contexto, el presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense señaló que de no haber voluntad de parte del Municipio para dar celeridad al tema, “se puede quedar ahí años, pero si el Municipio quiere nosotros conocemos a Vicente Cepeda que es el director, es una persona que puede y tiene sensibilidad para dar celeridad al asunto, si el Municipio no quiere esa solicitud se puede quedar ahí años y cumplir con el capricho que tiene actualmente la administración”.

Así mismo, Vázquez De La Rosa reveló que en la comunidad de Cruces sus habitantes enfrentan la misma problemática ante la falta de una fuente de suministro, que han esperado de parte de la dirección de Bienestar y Desarrollo Social una respuesta, para dar inicio al proceso para que se perfore un nuevo pozo que los pueda abastecer de agua potable.

“Ellos también no tienen agua, no tienen un pozo, los de Loma de Flores tienen dos años solicitando, aquí hay un tema como los compañeros vieron la respuesta de la administración ante la presión, se va apoyar por parte del Comité, con lo que van a exhibirse y se va demostrar que los que son inoperantes son ellos, no nosotros”, concluyó.