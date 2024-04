Propone Coral Valencia, de MC, más empleos a personas con dispacacidad en el gobierno municipal

Acompañada de su esposo e hijas, Coral Valencia Bustos dio inicio a su campaña en busca de la Presidencia Municipal en la comunidad Loma de San Antonio, en lo que se convirtió su tercera contienda consecutiva en busca del cargo; a decir de la candidata de Movimiento Ciudadano, su campaña estará enfocada a la cercanía con la gente, sus promesas y compromisos al margen de los recursos para ejercer, así consolidar esquemas que permitan reducir hechos delictivos y la violencia que padece Salamanca.





“Históricamente salimos, salgo a la lucha como mujer valiente, mujer política, mujer comprometida, salgo a la lucha en esta contienda este 2024, con propuestas basadas en la voz ciudadana, he caminado ya muchas veces Salamanca, tengo obviamente el valor, pero sobre todo como regidora me dio la oportunidad de conocer las entrañas municipales, realidad, no falsas promesas, es importante saber que presupuestos y en qué se pueden aplicar en cada uno de ellos, definitivamente ya experiencia que he adquirido en estos últimos años me hizo salir a la lucha nuevamente”, asentó.









Referente a sus propuestas externó que son aquellas necesidades que adolece Salamanca, “el tema de la seguridad, tenemos que fortalecer, redoblar esfuerzos con personas preparadas que sepan del tema, no necesitamos de fuera, Salamanca lo tiene, por otro lado el tema de las becas escolares, en los hogares hace falta economía, les duele mucho el no tener para que sus hijos e hijas sigan estudiando, nuestras becas van a ser nivel superior, vamos a lanzar la tarjeta naranja para todas las mujeres jefas de familia, entre muchas otras cosas, el medio ambiente, los adultos mayores”.









En cuanto a la movilidad, Coral Valencia reconoció que Salamanca se ha rezagado para atender a las personas con capacidades diferentes, así como la falta de empleo, por ello dijo que el 40% de la plantilla laboral de administración municipal estará destinada a este sector, sin importar la edad o profesión, junto a adultos mayores de igual forma.

En síntesis, la candidata de Movimiento Ciudadano pidió al padrón razonar su voto, el cual consideró debe ser a favor de quién les haya demostrado estar cerca durante muchos años, “es importante conocer de políticas públicas para llegar a ejercer el cargo, no caer en improvisaciones, ni en manos de gente que te engaña y que te hace gobernar mal y que muchas veces ni te enteras, decirle que Coral Valencia es su mejor opción y que con su apoyo tenemos y vamos a ganar el próximo 2 de junio”, concluyó.