Propone Israel Marmolejo seguir con la 4T en Salamanca, "pero con otro rumbo"

Salamanca, Gto.- A pesar de compartir con la ideología política de la Cuarta Transformación, Israel Marmolejo, candidato a la Presidencia Municipal por el Partido del Trabajo, estableció que no concuerda con la política que han ejercido en sus cargos los representantes de la familia Prieto, ya que ella beneficia a determinado grupo de personas e intereses; esto a través de un recorrido que inició por el Tomasa Esteves y su periferia, hasta el jardín Constitución, en el que sostuvo interacción con comerciantes y población en general, en torno a su proyecto de un bienestar para el pueblo y no para unos cuantos.

“Hoy Salamanca está mal, porque nosotros hemos decidido que así sea, porque cada tres años emitimos el voto a las mismas cinco familias o a la misma clase política, le digo a Salamanca que hoy le dé la oportunidad a un comerciante, a un ciudadano como todos de poder hacer algo por nuestro Salamanca, hoy venimos con toda la voluntad de caminar, recorrer de trabajar, de construir, de llegar a acuerdos en mejora de la sociedad y no de unos cuantos políticos”, asentó.

Ante el cuestionamiento de las necesidades de la central de abasto más antigua de salamanca, Israel Marmolejo, señaló que este se debe a que quienes han resultado electos desconocen el sector, además de que no se han preocupado por tener un acercamiento, como en la actual administración que el Presidente Municipal no se ha parado en el mercado en más de dos años de gestión.

“Les digo a los comerciantes, esto es como en la vida real, he pasado y les platico, ustedes conocen a un doctor que los cure o los diagnostique sin verlos, me comentan que no, cuántas veces ha venido su Alcalde, ni una; entonces no les va ayudar, yo les digo que tienen que elegir representantes que les guste caminar, que vengan del comercio, que puedan entenderlos y sobre todo generen las condiciones dignas para poder ejercer su trabajo y poder llevar dinero a sus familias”, explicó.

En cuanto a su proyecto, el candidato del PT compartió que se debe trabajar en la prevención, así como atender las problemáticas sociales desde sus raíces; “la prevención, yo estoy de acuerdo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que atacar las causas, tenemos que generar el empleo, tenemos que apoyar el deporte, la cultura, tenemos que empezar por completar nuestra planilla de policías, que hoy no se tiene ni siquiera la de transito completa, queremos trabajar mucho en la prevención, en la economía, nosotros pensamos que atacando las bases podemos combatir o apoyar a que la inseguridad empiece a bajar y empiecen a mejorar las condiciones de vida del ciudadano”, concluyó.