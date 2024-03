Asesinatos de mujeres deben ser investigados como feminicidios: Alma Alcaraz

Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por Morena, PT y Partido Verde, aseguró que su proyecto de gobierno contempla que todos los asesinatos violentos en contra de las mujeres serán investigados bajo el crimen de feminicidio.

“Nosotros proponemos que en nuestro gobierno, todas las muertes violentas de mujeres sean analizadas, estudiadas e investigadas con perspectiva de género, porque les aseguramos que por desgracia nos vamos a ir para arriba con los números de feminicidios, todos se tienen que analizar como si fueran feminicidios, eso es elemental en el estado de Guanajuato, mientras eso no se haga, las muertes de las mujeres seguirán siendo calificadas en otro nivel”, dijo durante su visita a Irapuato.

Fotos: Martín Martínez/ El Sol de Irapuato

Aseguró que la actualno protege realmente a las mujeres, debido a que no es una institución autónoma en ningún sentido; agregó que si el fiscal Carlos Zamarripa continúa en el cargo, los casos de asesinatos en contra de las mujeres quedarán impunes y no obtendrán justicia.“No existe una fiscalía real que proteja a las mujeres, esa fiscalía que se creó de Delitos contra las mujeres es una simulación y ya lo explicamos en su momento en el Congreso del Estado y lo vuelvo a reiterar, esa fiscalía especializada en delitos contra la mujer que no tiene una independencia técnica, de gestión y una independencia presupuestaria, lo único que hace es que los delitos se siguen disfrazando, porque esa ha sido la política del Fiscal, mientras sigan dependiendo de este personaje, la verdad es que ninguna de las muertes de las mujeres tendrán justicia”.Informó que la toma de decisiones sobre quiénes serán los que encabecen a las distintas áreas será hasta que se pueda tener el visto bueno de Claudia Sheinbaum, ya que ha logrado bajar los índices de homicidios dolosos y violentos en contra de las mujeres.“Todos estos temas los estaré viendo coordinadamente, ahí estaremos tomando todas las decisiones de quién encabezará, porque hay que recordar que Claudia bajó los homicidios dolosos en 51% y los violentos los bajó cerca de 60%, con la misma metodología que ella logró bajar los homicidios es con la misma metodología que nosotros estaremos trabajando y quienes encabecen van a ser con el visto bueno de ella”.