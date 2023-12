Gato derriba árbol de navidad [Video]

Irapuato, Gto.Los gatos son animalitos muy curiosos y los expertos en felinos han concordado que son capaces de maravillarse con objetos coloridos y brillantes que hacen que se estimule sus instintos de curiosear y un árbol de navidad decorado con estas características no será la excepción que llamará la atención al gato por el destello de luces y coloridos arreglos y más sin los dueños de los hogares les han permitido que estos se encuentren a dentro definitivamente el gato dañará el árbol.

La navidad es la época del año en la cual las familias y amigos se reúnen para disfrutar de una deliciosa cena y vivir de la emoción de la entrega de regalos que rodean el árbol de navidad, pero algunas familias tiene gatos, y en ocasiones estos les darán desagradables sorpresas si no los cuidan al estar pendientes de que no se acerquen al árbol. y lo tire.

A los gatos les encanta trepar en los árboles, jugar y escabullirse entre sus ramas y es por esto que se recomienda asegurarlo para que este no se caiga y pueda ocasionar algún accidente.

Así que en esta temporada de fiestas decembrinas las familias que tiene animales domésticos como gatos o perros deberán tener el mayor cuidado para que estos no se acerquen a estos adornos navideños porque seguramente lo derribaran.

Tal es el caso de este gato, que derribo un árbol de navidad muy colorido y brillante, el video circula en TikTok y fue compartido por el usuario @abhockeydude, quien dio a conocer como este minino al estar curioseando derriba este árbol, cayendo este encima del pobre felino.

@abhockeydude Cat knocks over for Christmas tree on to herself the cats, is fine! ♬ original sound - Abhockeydude🇺🇸

La grabación, al ser dada a conocer en esta red social, miles de internautas de inmediato dejaron sus mensajes, “Deberán tener cuidado con los gatos, porque a ellos les gusta subir a los árboles y si este es natural no dudará en subirse y tirarlo”, “Si ya sabe como soy para qué me dejan pasar en navidad, con ustedes”, “El gato, donde está mi regalo”, “Si no hubo regalo para mí, el gato que se caiga el árbol”.