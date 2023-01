¿Qué es el impuesto predial?

Irapuato, Gto. Ahora que inicia el año seguramente te llegó el recibió de este pago del impuesto predial, que es un pago que deben cubrir todos los propietarios de una vivienda o terreno que se debe mantener al corriente y que además es importante que conozcas que se utiliza para la realización de obras para la ciudad o comunidad y es por ello que debes cumplir con esta obligación.

Los gobiernos municipales efectúan el cobro del impuesto predial el cual se cobra a los contribuyentes con propiedades a su nombre de acuerdo con el registro de inmuebles del Registro Público de la Propiedad, el objetivo de este impuesto es para financiar las obras en beneficio de la población en mejoras de obras de urbanización, a demás de las provisiones y mejoras que da servicios públicos municipales.

Que consecuencias tiene si no se paga a tiempo el predial, bien se sabe este impuesto se cobra de forma anual y la falta de no pagarlo dentro de su periodo correspondiente tendrá consecuencias y la más común es el cobro de recargos en un periodo inmediato, en caso de que la deuda haya aumentado demasiado el municipio contemplara un proceso de embargo de la propiedad, pero existe varias alternativas para no llegar a esto y es negociar la reducción del adeudo o llegar a un acuerdo para pagos parciales.

Cómo se realiza el cálculo de este impuesto, el monto del predial depende varios factores que corresponden tanto al valor del terreno como el de la construcción.

El predial hoy en día ya se puede pagar y existen varias alternativas para realizar este pago, los gobiernos municipales han realizado convenio con diversas instituciones bancarias, tiendas de autoservicio, en tesorería y en línea en el portal del municipio.

Ahora que ya sabes qué es el predial estar al corriente en el pago es un requisito esencial para la compraventa de un inmueble, para seguir realizando obras en tu comunidad y es por ello que se te exhorta a que cumplas con esta obligación fiscal y evita malos contratiempos con las autoridades locales.