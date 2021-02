Lo más tierno que verás hoy, un niño dedica rap a su hermano menor con discapacidad

PUNTA ARENAS, Chile; En la vida hay muy pocas cosas que se comparen al amor de un hermano y para muestra esta emotiva historia en el país de Chile, un niño de nombre Matías le dedicó a su hermano menor Martín, una canción de rap que él mismo creó, ya que su hermanito ha pasado por varios momentos difíciles debido a su discapacidad, entre ellos duras operaciones y recuperaciones bastante dolorosas.

Según el portal Infobae, el pequeño Martín padece hidrocefalia (acumulación de líquido dentro de las cavidades (ventrículos) profundas del cerebro) y mielomeningocele (defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente), enfermedades que lo tienen en una silla de ruedas y a pesar de todos los momentos difíciles que le han tocado pasar y contra todo pronóstico de los doctores, ha logrado sobreponerse y cada día lucha para vivir de la manera más normal posible.

El pequeño Matías tiene apenas los 11 años de edad y ya sorprende a propios y extraños con la facilidad que tiene para escribir letras de canciones de rap en donde trata temas de conciencia social y siendo la letra que le escribió a su hermano la que ha causado miles de reacciones positivas y mensajes de apoyo que ni él ni su familia esperaban; su hermanito Martín siempre lo ha apoyado y conoce muchas de las letras que escribe, sin embargo desconocía una y es que Matías le había preparado una especialmente para él.

La madre de los pequeños grabó el emotivo momento en el auto, donde Matías le dedicó a Martín la letra que había preparado. Luego de compartir el bello instante en sus redes sociales, las reacciones positivas y mensajes no se hicieron esperar, haciendo los videos virales.

Aquí te dejamos los videos y la emotiva letra de este rap:

"Hermano mío, esta canción va con dedicación. Son letras para ti, para encender tu corazón. Aún me acuerdo de esa operación y yo llorando en casa, a mi Dios le hacía una oración: que no te lleve. A veces los dolores no son leves y por lo que tú pasaste pocas personas se atreven”. La letra no ha dejado de sorprender a los usuarios de la aplicación. La mayoría siempre a todo le temen, pero tú fuiste fuerte y eso es a lo que a ti vivo te mantiene.

“Yo estoy para estar contigo y para no dejarte solo. Tu pensamiento es fuerte como el boxeador Apollo. En cada operación tú seguiste el protocolo y si te pasa lo mismo cuando yo no me controlo. Si quieres ser futbolista, yo te serviré de arquero; si te da escalofríos, yo seré tu abrigo de cuero; y si quieres conocer, yo seré tu aventurero. Y así con todas las cosas porque tú eres verdadero.

Nunca me faltaste en mi día nublado y lo que tú pasaste ya quedó en el pasado. Ahora juntos luchamos las cosas que hemos logrado, tengo un hermano valiente y me deja el pecho inflado. La discapacidad a mucha gente ahora le pasa; tú eres inteligente, eso nunca a ti te atrasa. Los miedos que yo tuve nunca fueron tu amenaza, a pesar de lo vivido ahora estamos juntos en casa.

Haciendo feliz a mi madre que se sacó la cresta. Por toda la familia siempre ella estuvo dispuesta que a nosotros nunca nos falte nada. De nosotros está compuesta y le devolveremos todo hasta subir a la cuesta. Mi hermanito Martín brilla más que un blin blin, por lo que le ha pasado y aun así sigue feliz. Por ti yo doy la vida, seré el que siempre te cuida. Y cuando te sientas mal, te levanto de esa caída".