Visor del Atlas y Mazatlán llevarán a prueba talento salmantino

Sin tener aún una fecha específica en la cual pueda ir a prueba talento salmantino detectado recientemente en visoria realizada en el Estadio “Molinito”, cazatalentos del Club Atlas y Mazatlán de Primera División dieron a conocer interés que en ellos despiertan jugadores de la localidad.

Al respecto Santiago Murillo Salas, visor del Club Atlas comentó, “me encuentro contento por regresar a Salamanca como visor del club Atlas, esta localidad fue mi casa por un año hace cuatro años que estuve como entrenador de Tercera, ahora como visor regreso buscando ese talento que en su momento vi cuando estuve acá de este lado, he sido bien recibido por la gente de Salamanca”.

A ello agrega, “estamos viviendo tiempos difíciles, venimos de una pandemia donde prácticamente un año se paró el deporte, nos damos cuenta que los chavitos no vienen en su mejor forma, a parte el molinito es una cancha pesada, se vio falta de trabajo, aunque eso no impidió que en algunos viéramos su nivel o talento”.

Enfatizó, “el club Atlas no tiene en sí un perfil de jugador, buscamos la calidad en los jugadores, a la calidad nunca le vamos a decir que no, en Club Atlas son niveles muy exigentes para los jugadores que están en fuerzas básicas, es lo que nos piden, si nosotros vemos un chavo aunque no tenga el nivel de los que tenemos en Atlas pero si tiene talento y capacidad de desarrollarlo, con gusto le invitamos a trabajar y realizar una comparativa con los jugadores que tenemos allá”.

Así también comentó, “en esta visoria pocos jugadores sobresalieron, a ellos les pedimos se preparen de aquí a cuando vaya a ser la cita en Guadalajara”.

En ese sentido explicó, “en Atlas por los tiempos que vivimos no puede haber una visoria masiva o llevar un número extensivo de jugadores a prueba, yo tengo que realizar un reporte de la gente que vi, platicar con los entrenadores de las categorías que contemplo llevar, ellos deciden la semana que los pueden ver, ya no van a segundo filtro, van directo con el grupo o la categoría que les toca en Fuerzas Básicas y entrenan una semana, si generan dudas trabajan otra semana o pueden quedar en el club desde la primera o también recibir un no en la primera semana, depende de cómo le vaya esa semana”.

Además se dijo agradecido por esta invitación y el recibimiento que tuvo por parte de la gente de Salamanca quienes le siguen brindando amistad a pesar del tiempo que ha transcurrido, “son muchos los recuerdos que llevo conmigo de las personas y estadio El Molinito”

Por su parte Antonio Vargas, visor del Club Mazatlán comentó, “yo pertenezco al grupo de Ángel González Monter “El Coka”, visor oficial del Club Mazatlán, vamos a llevar a prueba algunos muchachos que se le ven cualidades, nosotros buscamos la calidad de acuerdo a la posición que juegan; con la experiencia que uno tiene se va viendo la gente que tienen en el club o hace falta…., los jóvenes que vienen de abajo son los que tienen mayor posibilidad de quedarse, aunque para ello deben de trabajar y competir por un lugar”.

A ello agregó, “por lo regular son jóvenes de la 2003 a la 2011, es más difícil vengan de atrás ya que tienen que competir con gente de Sub 20, que mínimo son nacidos en 2001 – 2002 con cuatro o cinco años de trabajo a este nivel, de ahí por lo cual nos basamos en las categorías chicas, que tengan tiempo de prepararse más, quienes tienen 20 o 21 años de edad el siguiente paso es primera división, de ahí por lo cual venimos por gente de calidad que podamos formar y llevarla hacia arriba, aunque tampoco es imposible que algún joven de esa edad y trabajo en el llano pueda conseguir ser incorporado aún club profesional”.

Con respecto a lo que sigue para quienes sean candidatos a ir a prueba al Club Mazatlán explicó, “Angel González descubridor de Cuauhtemoc Blanco, Irving -el chuky- Lozano y Miguel Herrera que está en Atlético de Madrid, trabaja en la Ciudad de México, la prueba sería allá por 15 días, él los ve y él decide quién puede ir directamente al Club Mazatlán”.

Para terminar agradeció a Fundación Hazlo y Liga Salmantina de Futbol por el esfuerzo realizado para que la juventud de Salamanca tenga la oportunidad de ser observada, “el futbol es un buen método para alejar de las drogas a los jóvenes y de la delincuencia, es una buena disciplina que permite a la juventud salir adelante”.