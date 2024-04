Proeza del Beisbol busca dejar huella en este deporte

Luis Ángel Pérez Araiza, un joven de 16 años, tiene como objetivo llegar a ser un gran beisbolista, pese a que en la localidad este tipo de oportunidades son casi nulas. La joven proeza de este deporte ha buscado abrirse paso en su corta carrera deportista, con cinco años practicando la disciplina ha demostrado que es el rey de los deportes el que más le apasiona en la vida.

En entrevista con El Sol de Salamanca, Luis Ángel reconoció que le ha costado buscar un lugar donde explotar todo su potencial, pues en la localidad no hay muchas escuelas o lugares donde realicen juegos de beisbol, pero gracias al apoyo de sus padres, Serafín Pérez Vidal, y su madre, Audelia Araiza Rodríguez, ha tenido la oportunidad de ser parte de lo que tanto le apasiona.

El gusto por el béisbol lo adquirió cuando su abuelo Octavio Pérez Olivares le contaba a él y a su hermano cómo lo practicaba; una de las cosas más presentes que tiene Luis en cuando en una ocasión su papá los llevaba a ver jugar a Don Octavio en el estadio Antonio M. Amor, quien jugaba con los Diablos de Salamanca, por lo que estas idas al estadio petrolero le marcó su niñez, influyendo para que a Luis le comenzara a llamar la atención el practicar este deporte.

“El mayor reto al que me he enfrentado ha sido el día que decidí sacrificar mi juventud y mi paz mental para perseguir el sueño de ser jugador profesional. La dificultad de ser estudiante y jugador es que a veces no tengo un respiro o un espacio para mí, porque hay veces que tengo un examen y tengo que ir a entrenar o cuando tengo mucha tarea e igual tengo entrenamiento o jugar. Cuando dejo de entrenar, me quedo haciendo tarea en las noches o los días que no tengo entrenamiento, aprovecho para adelantar tareas o para salir un rato al gimnasio”, compartió.

La joven proeza del beisbol nos dijo que actualmente juego en la liga de Pueblo Nuevo los fines de semana y entre semana en la Liga Petrolera de Salamanca. "De repente salgo a jugar a torneos a varias partes de México, representando a los purépechas de Michoacán", refirió.

Para Luis Ángel, practicar este deporte es mucho más que un gusto, es un sueño el poder seguir los pasos de su abuelo y su padre, quienes practicaron la misma disciplina. “Una de mis metas es llegar a la Liga Mexicana de Beisbol, así como terminar una ingeniería en mecatrónica”.

A Luis Ángel le toca trabajar doble, pues no solamente saca lo mejor de sí en el beisbol, sino también en la prepa, donde actualmente le faltan dos semestres por concluir.

“No sé a veces cómo le hago, porque entre los entrenamientos, juegos y estudio, no me explota la cabeza, creo que el equilibrio lo encuentro en el gimnasio, pero de verdad todo lo que hago me gusta, creo esa es la clave, que todo lo que hagas te guste, mi pasión es el béisbol y yo espero nunca dejar de practicarlo y llegar ser uno de los mejores beisbolistas de mi ciudad, o por qué no, del país y por otro lado me encanta la mecatrónica y ver cómo se puede implementar en las herramientas me gusta, por eso siempre trato de tener un equilibrio”.

En la actualidad, la juventud se encuentra inmersa en diversos asuntos, pero Luis Ángel manda un mensaje a todos los jóvenes.

“A todo aquel que practica este deporte o cualquiera que quieran practicar, que cueste lo que cueste luchen por sus sueños, trabajen duro y verán que algún día ese sueño se hará realidad; hay muchos jóvenes que se pierden en el camino, pero creo que si escuchamos a nuestros padres, podremos llegar muy lejos, por eso agradezco a toda mi familia por alentarme y siempre estar apoyándome en todos mis proyectos", concluyó.