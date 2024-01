Novenas van por el boleto a semifinal en Softbol “La Toronja”

El top ocho de la categoría C de la Liga de Jubilados y Pensionados de Pemex Sección 24 “La Toronja” va por el boleto a semifinal, en primer juego de los cuartos de final toma ventaja Gama, Azulejos, Combinado Riama y Castores de manera respectiva ante Ruckys, Villaverde, Atleticos y Warriors.

Gama con ventaja ante Ruckys

El líder y campeón defensor Gama toma ventaja ante Ruckys en serie cuartos de final luego de ganar el primer juego de la serie con pizarra de 16 carreras a 14. El pitcher ganador fue José Martínez y el perdedor Guillermo Rodríguez.

La novena Ruckys tuvo como mejores elementos al bat a Daniel Juárez 3 – 3 BB, Juan M. Vázquez 4 – 3 H2, Alfonso Pacheco 4 – 3 H3 y Max Milantoni 3 – 2 SF.

Por el equipo Gama destacó en labores al bat Javier Esparza 3 – 3 H3, BB; Manuel Rodríguez 4 – 3 H2, Jorge Aguirre 3 – 2 SF y Mauricio Martínez 3 – 2 H3.

Azulejos sorprende a Villaverde

La novena Azulejos sorprende al sublíder en primer juego de la serie cuartos de final luego de ganar con pizarra de 19 carreras por 13. En labor sobre la loma se alza con la victoria Crisóforo Silva y el pitcher perdedor Pascual Hernández.

Por la novena Villaverde destaca en labores al bat Héctor Ramírez 4 – 3, Alejandro Carvajal 5 – 3, Mario Vázquez 5 – 3 y Armando Rangel 5 – 3.

El equipo Azulejos en oportunidades al bar tuvo sus mejores peloteros en José Luis Sánchez 5 – 4, Alfredo Martínez 5 – 4 2 H 2, Mario Gaytán 5 – 3 y Delfino Cortez 6 – 3.

Combinado Riama pega primero a Atléticos

En otra llave relativa al inicio de los cuartos de final, la novena ex campeón Combinado Riama con pizarra de nueve carreras por seis doblega al equipo Atléticos, equipo de reciente creación dentro de esta liga. El pitcher ganador Humberto Pérez y el perdedor Francisco Landín.

Por la novena Atléticos destaca en labores al bat su jugador Juan Ceballos 3 – 3, Salvador Méndez 3 – 2 H2, Jaime Salvador 3 – 2 H2, Salvador Negrete 3 – 1.

Mientras tanto por el ex campeón figuró en oportunidades al bat el pelotero Arturo Nava 4 – 4, Atenogenes Buena 4 – 3, Jaime Aguinaco 4 – 3 H3 y Manuel Ortega 3 – 2 SF.

Toma ventaja Castores ante Warriors

En primer juego de la serie de cuartos de final, toma ventaja el ex campeón Castores tras doblegar con pizarra de 15 carreras por once a Warriors. Por los ex campeones se alzó con la victoria el lanzador Salvador Miranda y carga con la derrota Pedro Cortez.

Por la novena Warrios sobresale en labores al bat Pedro Cavazos 4 – 3, Teodoro Hernández 3 – 2 H2, Armando Soto 3 – 2 y Armando Ruiz 2 – 1 HRC.

El equipo Castores en labores al bat tuvo a sus mejores elementos con Marco Zapata 5 – 4, Salvador Miranda 4 – 3, Luis Méndez 3 – 2 BB y Antonio Zamora 5 – 3.