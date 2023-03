Martin Prokop cumple su deseo de volver al Rally México WRC

León, Guanajuato.- Regresar a las terracerías guanajuatenses era algo que se había propuesto el piloto checo Martin Prokop, quien en los últimos años se ha enfocado a correr determinadas fechas del WRC, pero sobre todo a vivir la aventura llamada Rally Dakar.

“Estar en México es fenomenal, lo voy a decir, este es mi rally favorito, las etapas son geniales, realmente divertidas, si vienes al Rally de México y no lo tomas divertido, creo que no vas a obtener el mejor resultado, por eso tomo este regreso como algo especial y que los fans aún recuerden tu nombre, te griten cuando te ven pasar, es algo que a mí me motiva demasiado”, comentó Prokop.

Esta será la séptima aparición en los caminos “guanajuas”, siendo su mejor actuación la de 2011 cuando ganó la categoría de los S2000, mientras que como participante de la máxima categoría consiguió un quinto lugar en 2004 al volante del Ford Fiesta RS.

Martin irá ahora a las riendas del Ford Fiesta de la clase WRC2, a quien desde ahora ha bautizado como su nueva “Fiona” y como navegante llevará a su coterráneo Michal Ernst.

“Todos los muchachos del equipo han trabajo realmente fuerte las últimas semanas para que el coche esté en las mejores condiciones, el auto es mío, sé lo que me pueda dar en los caminos, tengo confianza que nos llevará hasta el último día y sé que es complicado estar peleando con los chicos que participan de tiempo completo, pero las sorpresas se pueden dar y yo tengo la experiencia y el conocimiento de este rally”.

Asimismo, de lo que son los caminos “guanajuas”, Prokop no quiso decantarse por una etapa en especial, señalando que “todas tienen un alto nivel de técnica, cualquier error, una falla y te vas, me ha pasado, a la mayoría le ha pasado, así que como decía, es divertirte en el coche con responsabilidad. Estoy aquí porque amo México y amo su rally”.

Y después de la visita a tierras aztecas, el nacido hace 40 años en Jihlava planea tomar parte de tres o cuatro rondas más del Mundial, siendo Finlandia o Grecia las más latentes.

Su Ficha

Nombre: Martin Prokop

Lugar de Origen: Jihlava, República Checa

Fecha de Nacimiento: 4 de Octubre de 1982

Edad: 40 Años

Auto: Ford Fiesta

Copiloto: Michal Ernst

Categoría: WRC2