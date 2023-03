Escudería TV4 Guanajuato lista para el reto Rally México WRC

León, Guanajuato.- El equipo de casa, la Escudería TV4 Guanajuato, se declaró lista para salir a las terracerías guanajuatenses en lo que será el retorno del Rally México al WRC.

En esta oportunidad, serán tres autos los que corran por los colores “guanajuas”, todos Renault Clío RS y que puntuarán en la categoría Rally5 del serial regional NACAM. Al volante de esos bólidos estarán Patrice Spitalier, el leonés Gustavo Uriostegui y el jovencito Emiliano Retama, surgido del proyecto Rally Camp.

Para Spitalier, estar en la tercera etapa del Mundial de Rallies significa “un gran reto que nos tiene bastante emocionados, ya estuvimos participando el año pasado en el Rally de las Naciones, otro evento, otro tamaño que implicaba otros retos, así que estando acá hay que ser muy inteligentes, correr con cabeza fría y tratando de minimizar cualquier circunstancia adversa que se pudiera atravesar”.

Patrice y su segundo a bordo, su hermano Nicolás, llegarán a esta cita como los actuales monarcas junior del Tour Europeo de Rallies, conquista que de igual manera les abrirá este año la posibilidad de competir en el Campeonato Europeo de la especialidad, esto en la clase ERC Junior, arrancando próximamente en Polonia.

“Cada kilómetro cuenta, cada kilómetro aprendes y lo importante es aprovechar las oportunidades, en este caso hemos enfrentado un nivel alto en Europa y todo eso la verdad que nos da mucha confianza para este reto que es bastante grande, así que cargar esa experiencia y aplicarla será vital”, añadió “Pat”.

Por su parte, “Gus” Uriostegui va por una prueba de fuego más, recordando que el año pasado estuvo en los Juegos Mundiales del Deporte Motor de la FIA realizados en Francia.

“Feliz de que llegue esta fecha, la estuvimos esperando por tres años y emocionados por empezar. La idea es divertirnos, eso es lo principal, luego cuidar el coche y lograr un buen resultado, andar en buenos tiempos dentro de la categoría. Me parece que la clave para tener un buen fin de semana es la constancia, tener mucha cabeza, no arriesgar de más porque es un rally muy duro, no sirve de nada meter buenos tiempos sino llegas”, apuntó el campeón juvenil del NACAM en 2020.

Cabe destacar que la Escudería TV4 vio la luz en 2021 y también tiene en sus filas a Mónica Orozco y Juan Pablo Labiaga, ambos surgidos del principal semillero que es el kartismo.

Rally Guanajuato México WRC

Escudería TV4 Guanajuato

Piloto Copiloto Auto Categoría

Patrice Spitalier Nicolás Spitalier Renault Clío RS Rally5 NACAM

Gustavo Uriostegui Armando Zapata Renault Clío RS Rally5 NACAM

Emiliano Retama Diego Retama Renault Clío RS Rally5 NACAM