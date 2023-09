Con goles de Chino Huerta y Raúl Jiménez, México rescata el empate ante Australia

Siempre lo soñó y en su debut lo hizo realidad. No importó si fue en un partido amistoso. El Chino Huerta se presentó con el Tricolor y no tardó nada en estrenarse con una volea que rescató el empate para México ante Australia. El resultado no fue lo esperado y los nuestros siguen sin ganarle a los Canguros en más de 50 años, pero al menos no se perdió en el también debut oficial de Lozano. 2-2 final.

El día llegó. Una nueva era comenzó en el Tricolor con Jaime Lozano como director técnico. El Jimmy sorprendió de inicio. Santiago Giménez le ganó la carrera a Raúl Jiménez en la delantera; a Edson Álvarez lo utilizó en la defensa central; Héctor Herrera fue titular después de más de 10 meses y Alexis Vega regresó al once inicial.

Puedes leer: El Clásico joven es otra vez azulcrema: América le gana 3-2 a Cruz Azul

México se animó desde el arranque, con todo y el estadio de los Vaqueros de Dallas de su lado y pintado de verde. El conjunto nacional dominó en los primeros minutos, pero no supo por dónde hacerle daño a los australianos. Orbelín Pineda no fue claro; Uriel Antuna lo intentó por su costado, pero los pocos centros que mandó, o fueron rechazados o muy pasados para Santiago Giménez, quien no tuvo ningún balón a modo.

AUSTRALIA SE ADELANTÓ

Australia vio que si rival no aprovechaba y adelantó líneas. Los Canguros no fueron un rival nada sencillo y fueron los que se adelantaron. Un disparo lejano que rechazó el portero Guillermo Ochoa a tiro de esquina fue el primer aviso. Una jugada después apareció el eterno problema a balón parado. El defensa Harry Souttar, con sus casi dos metros de estatura, remató con facilidad en el área y ni siquiera tuvo que saltar ante la floja marca de Johan Vázquez. Así se abrió el marcador.

🇦🇺 Gol de Australia.



🇲🇽 México 0-1 Australia 🇦🇺



🔴 EN VIVO: https://t.co/gcU8oFO2kg

📺Canal 5 #SiYoFueraElJimmy #Mexico #Australia pic.twitter.com/PYYVpq9y4c — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 10, 2023

Futbol Expulsan a Omar Mendoza, del Querétaro, por tocar de manera inapropiada a jugador del Atlas

El combinado del Jimmy Lozano tuvo que remar contracorriente. La ofensiva Mexicana nunca se encontró. Pobre desempeño y nula profundidad fue lo que se sintió en Arlington. Luis Romo y Héctor Herrera intentaron dar claridad desde el mediocampo, pero los representantes de Asia, pusieron el control y dinamismo. Incluso se sintió más cerca el segundo gol de los amarillos que cualquier reacción tricolor.

La mejor jugada de México llegó después de media hora. Pineda se conectó con Gallardo. El lateral llegó hasta el área, disparó con potencia, pero el guardián Maty Ryan detuvo con facilidad. Al menos hubo una genialidad de los nuestros, pero no acabó en final feliz.

¡Jugadón que se armaron! Gallardo la intenta de primera y va a las manos del portero.



🇲🇽 México 0-1 Australia 🇦🇺



🔴 EN VIVO: https://t.co/gcU8oFO2kg

📺Canal 5 #SiYoFueraElJimmy #Mexico #Australia pic.twitter.com/uHown5W0yy — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 10, 2023

PARECÍA QUE MÉXICO CAERÍA CONTRA AUSTRALIA

La remontada era la consigna. Santi Giménez pudo lograr el empate, pero el delantero del Feyenoord falló desde los once pasos y estrelló el balón en el poste. Eso costó caro. Del otro lado también hubo penalti por una falta de Luis Romo. Martín Boyle no falló y aumentó la ventaja australiana.

🥵 Gol de Australia.



🇲🇽 México 0-2 Australia 🇦🇺



🔴 EN VIVO: https://t.co/gcU8oFO2kg

📺Canal 5 #SiYoFueraElJimmy #Mexico #Australia pic.twitter.com/4vd7QRqdGE — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 10, 2023

México presionó por un gol más. Antuna fue derribado y el árbitro marcó una pena máxima más. Raúl Jiménez ingresó, tomó el balón y puso orden desde el manchón en su partido 100.

🥵 ¡Goooooool de Raúl Jiméneeeez!



🇲🇽 México 1-2 Australia 🇦🇺



🔴 EN VIVO: https://t.co/gcU8oFO2kg

📺Canal 5 #SiYoFueraElJimmy #Mexico #Australia pic.twitter.com/zrqTLfUKOu — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 10, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No fue todo. Todavía faltaba lo mejor. César Huerta fue el héroe mexicano. El Chino demostró el gran momento que vive en Pumas, en su debut con selección y prendió un balón directo a la red lleno de esperanza.

🥵 ¡Golazooooooooo del Chino Huertaaaaaaa!



🇲🇽 México 2-2 Australia 🇦🇺



🔴 EN VIVO: https://t.co/gcU8oFO2kg

📺Canal 5 #SiYoFueraElJimmy #Mexico #Australia pic.twitter.com/7TJCG7Q3gi — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 10, 2023

Publicado en ESTO