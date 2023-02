Kenti Robles y Charlyn Corral quieren un Tricolor Femenil más aguerrido

León, Guanajuato.- Dos de las líderes del seleccionado mexicano femenil, incluida la capitana y jugadora del Real Madrid, Kenti Robles, coincidieron en que luego de lo que fue el duro tropiezo de no calificar al Mundial.

“Llevamos apenas tres partidos y está claro que en cada juego hemos evolucionado, vamos ascendiendo y la verdad es que tenemos muchas ganas de trabajar y aprender, Pedro (López) es un gran entrenador que nos está enseñando muchas cosas y todas con la idea de seguir creciendo como grupo”, manifestó Robles.

De lo que ha sido el trabajo con el timonel español, quien el año pasado guiará al representativo ibérico Sub-20 al título mundial, la defensora de las merengues comentó que “Pedro se ha preocupado y ocupado en darnos toda la información posible para que en cada juego lleguemos con todos los detalles del rival y también nos está brindando herramientas para conocer nuestras virtudes y debilidades, así que de nuestra parte intentaremos implementar lo que él nos dice, somos conscientes de que si controlamos el balón es bueno, se pudo ver el otro día contra Costa Rica y otra parte importante es siempre correr, pero hacerlo con sentido”.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Por su parte, la goleadora de las Tuzas del Pachuca y “Pichichi” de la Liga Iberdrola con el Levante en la temporada 2017-2018, resaltó que en este comienzo de proceso lo más importante es que la idea debe ser “fiel al estilo de la jugadora mexicana, a veces las futbolistas de la liga somos ofensivas y aguerridas, así que hay que retomar eso. Veo muchas ganas, veo bien al grupo, todas estamos comprometidas en ganar, siento que vamos de menos a más, estamos creciendo y hay mucha gente joven, tenemos una mezcla de experiencia y juventud, pero hay que tener paciencia, todo cambio lleva su tiempo, se han hecho buenos partidos, aunque todavía hay mucho camino por recorrer, solo es cuestión de conocernos más en la cancha para llegar a nuestra mejor versión”.

Al no ser parte de ese elenco que fracasó en el Premundial de Monterrey, Corral no quiso ahondar tanto en el tema acerca de que es lo que le faltó a esa escuadra que tenía a su cargo Mónica Vergara.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“De lo que faltó o falló no sé, no estuve ahí, no sería correcto hablar de algo que desconozco, pero en este proceso estamos enfocadas en explotar nuestras cualidades, si bien hay muchas que no nos conocíamos, ahora tenemos que adaptarnos a lo nuevo, pero hay talento, vamos paso a paso y queriendo aprovechar las oportunidades”.

Por lo pronto, México juega este martes frente a su similar de Colombia en el Estadio Nou Camp de León en lo que será la definición de la W Revelations Cup. Un triunfo le daría el título a las comandadas por Pedro López, aunque las mismas cafetaleras y hasta las ticas todavía tienen sus chances.

W Revelations Cup

Jornada 3

Programación de Partidos

Hora Juego 17:00 Costa Rica Vs. Nigeria 20:00 México Vs. Colombia





Tabla de Posiciones

Equipo Puntos México 4 Colombia 4 Costa Rica 2 Nigeria 0