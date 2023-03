Fascina nuevo tramo de Las Dunas a fanáticos del Rally Guanajuato México

Presentación de lujo, el tramo Súper Especial de Las Dunas hizo su debut Internacional en el Rally Guanajuato México y en el gusto de los aficionados cumplió como un circuito espectacular.

Este escenario que tuvo un primer examen en lo que fue el Rally de las Naciones en 2022, ahora recibió a la máxima categoría del rallismo mundial siendo el noveno tramo que celebró el Rally Guanajuato México.

Las Dunas se ganaron la fascinación de los espectadores dada la cercanía ya que se ubicó a un costado de la carretera Silao - León. Otro factor fueron los múltiples desfiladeros con los que cuenta este espacio que anteriormente fue mina de tierra tepetate, desde estos puntos se pudo disfrutar de una vista panorámica del circuito de poco más de 3 kilómetros de extensión y así seguir todo el recorrido de los autos.

Ante la expectación, la gente acudió en masa, muchos con hieleras tupidas de refrescos y las infaltables “chelas” para calmar el calor, al ser una prueba vespertina el sol pegó a plomo. Acomodados entre las rocas o sentados en banquitos resaltó una nutrida afluencia de turistas que encendieron los ánimos con aplausos cada que corría un bólido.

“Es simplemente espectacular aquí, se puede ver todo y es emocionante. Vine a México para vivir este rally que es fascinante. En Argentina lo tuvimos por mucho tiempo, ahora no se ha hecho, pero venir a otro país es una aventura. En mi país primero está el futbol y luego el rally, nos encanta”, comentó Axel Flores, originario de Argentina.

“La pasión y el deporte es lo que nos mueve, nos gusta y por eso vale la pena aguantar las horas de viaje a México. Tener el WRC en América es muy bonito, es una suerte verte a los mejores pilotos del mundo, venimos un grupo de ocho personas desde Bolivia”, resaltó Luis Segovia.

Entre el público una vez más figuraron otras nacionalidades como Francia, Costa Rica y Venezuela. De igual forma hubo aventureros que llegaron a Guanajuato provenientes de otras entidades como San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Mérida y más.

“Me vine solo desde Mérida, vengo por el Rally, me gusta la adrenalina, el ruido de los motores, todo eso, siempre había querido venir y ahora se me hizo, me organicé en un grupo de aficionados y ahí salió una persona que es de aquí de León y él me ayudó a cumplir el sueño de estar en el Rally Mundial”, subrayó Héctor Alonso Góngora.

Siguiendo con los tramos cronometrados, Las Dunas aún tiene pendientes dos pasadas más, una este sábado en punto de las 11:13 horas y el domingo a las 8:05 hrs.