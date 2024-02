“Chente” Rodríguez mantiene vivo sueño de correr en el extranjero

A consecuencia de la falta de visa, el fondista Vicente Rodríguez Martínez “Chente” no podrá correr el Maratón de Boston 2024, certamen al cual se clasificó en el mes de Agosto del año pasado tras dar la marca en el maratón de la Ciudad de México.

Al respecto “Chente” Rodríguez a través de una misiva comenta, “con alegría y gratitud me dirijo a ustedes para expresar mi más sincero agradecimiento por todas las muestras de apoyo que he recibido (mil gracias a todos los compañeros amigos y familiares que asistieron a la carrera organizada por el club Corredores Salmantinos al cual pertenezco) y quiero comunicarles que en Agosto 2023 corrí el Maratón de la Ciudad de México calificando para participar en el Maratón de Boston, Estados Unidos, así mismo empecé a tramitar la visa, sin embargo, la agencia que me lleva todo el trámite me notifico que la fecha sería para —————2025. Así que por el momento no me será posible ir a participar”.





El corredor salmantino seguirá preparándose, estará corriendo maratones a lo largo y ancho del país.





A ello agrega, “en lo personal les comparto que tenía sentimientos encontrados, ya se habían hecho varios gastos en base a los trámites”.

Además subrayó, “ésta situación me hace más fuerte, seguiré preparándome, quiero resaltar la importancia de mantenerme firme y fuerte con mis entrenamientos para lograr las metas y objetivos personales, por ahora estaré corriendo y participando en maratones de nuestro país”.

Así también destaca, “nos mantendremos fuertes tratando de mejorar cada día, obtener mejores marcas y agarrar más experiencia en esta distancia para lograr el sueño de correr en el extranjero”.

Por último una vez más agradeció el valioso apoyo que ha recibido por parte del Club Panteras Runners, a su club y equipo de entrenamiento Imposibles, al grupo multidisciplinario deportivo de Novaria que le apoya en su recuperación, a su coach y amigo, Alberto Márquez que lo mantiene enfocado y activo.

En relación a la misiva dada a conocer por el corredor salmantino, su entrenador Alberto Márquez externa, “vamos a seguir en busca de su sueño, cuenta con todo mi apoyo, no está solo, tiene un gran grupo de trabajo, por el momento no estaremos presentes, pero tenemos el tiempo suficiente para hacerlo posible, lograr mejores marcas, confianza y demostrarse que es más fuerte de lo que cree. El trabajo para Boston ya lo tenemos y será utilizado, próximamente, seguimos firmes (sic)”.

La edición 128 del Maratón de Boston está programado para correrse el 15 de Abril del 2014, siendo la carrera de fondo moderna más antigua del mundo y el evento donde todos los atletas desean correr, no cualquiera puede participar, para calificar es necesario dar la marca de acuerdo a la edad.