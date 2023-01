Cándido García, el salmantino que cambió los “tachos” por la ocarina

La necesidad y admiración por León Padrón Borja llevaron al jugador salmantino profesional Candido García Fonseca del equipo Salamanca de Tercera División de a finales de los 80 ha cambiar los zapatos de futbol por el silbato profesional, servicio que a la fecha sigue ofreciendo en diversas ligas y canchas del municipio de Salamanca.

En su juventud formó parte del equipo Salamanca de Tercera División Profesional.

A la edad de 18 años comenzó a pitar en los Campos Nuevos de la Liga Salmantina de Futbol, “mis primeros partidos como árbitro fueron en los campos nuevos, en aquel entonces combinaba jugar futbol y el arbitraje para sacar un cinco y tener algo que llevar a casa, cuando me retiro como futbolista profesional de Tercera División, hice un curso en Irapuato con el profesor León Padrón Borja y pasé el examen, duro un año el curso, apruebo y me aceptan como árbitro profesional en el año de 1994”.

Siendo jugador amateur un amigo mío (Villa) me invito a pitar en la Liga Salmantina de Futbol, estando en aquel entonces como encargado de árbitros, Emilio González, silbante profesional.

Por cinco temporadas formó parte del equipo Salamanca de Tercera División Profesional.

En ese sentido recuerda, “por los nervios me fue mal en mi primer partido como árbitro, pite un partido juvenil del torneo de barrios de la Liga Salmantina de Futbol, mi hermano que me acompaño me dijo que mejor me retirara, al contrario, mejor me preparé en lo teórico y físico, así que agarré una segunda revancha, comenzaba a rondar por mi cabeza la idea de ser árbitro profesional (sic)”.

A la par jugaba futbol, estaba en la selección de futbol de la secundaria, posteriormente como jugador de la Liga Salmantina de Futbol le invitan a formar parte del selectivo a cargo de Don Pancho que traía el equipo Huracán de la Colonia Guanajuato, compitieron dentro del torneo llamado Benito Juárez, quedando campeones tras derrotar a León con marcador global de tres goles por uno, así representaron a Guanajuato dentro del nacional celebrado en Colima.

Acompañado de José Luis “Pecas” Castro, campeón en premundial con selección nacional Sub 20.

En aquel entonces, Manuel Puente, entrenador del Salamanca de Tercera División invito al selectivo de la Liga Salmantina a sostener partidos amistosos contra los “Guindas”.

Entre los jugadores que llamaron al estratega Manuel Puente fue Cándido García, nos invitó a tres jugadores del selectivo a seguir entrenando y formarnos en tercera, seguí asistiendo a lo largo de todo un año esperando la oportunidad hasta que me la dieron”.

En dos ocasiones alcanzó la liguilla con el equipo Salamanca de Tercera División.

Al respecto recuerda, “había dejado de estudiar por estar entrenando, en ese entonces en tenían que jugar en tercera dos menores de edad y yo era uno de ellos”.

De aquella selección juvenil surgió Armando Arellano que fue incorporado al equipo de las reservas del Chivas.

Después de jugar futbol profesional se volvió árbitro profesional.

Ya en Tercera División tuvo oportunidad de compartir cancha al lado de jugadores de distintas generaciones como José Luis “Pecas” Castro, salmantino campeón en premundial Sub 20, Juan “Morado” Paramo y Gustavo Murillo del municipio Valle de Santiago, estos dos pasaron a formar parte del Club Irapuato; Armando Camarillo que jugó en Veracruz y Jalapa, así como Gabriel “Gaby” García a quien enfrentaron cuando él jugaba con el equipo de tercera de las Chivas en Valle Verde.

Como árbitro profesional alcanzó la segunda división.

Como parte del equipo Salamanca, Cándido García, disputó un par de liguillas, teniendo como entrenador a Manuel Puente y Amado Mercado, “todo el apoyo era para el equipo de segunda división, después las cosas cambiaron un poco y mejoraron nuestras condiciones”

Así también se ha dedicado a la formación de nuevos talentos.

Dentro del futbol profesional estuvo como jugador la temporada 1989 – 1990 a 1992 – 1993 con el equipo Salamanca de Tercera División, “creo fue la disciplina y constancia que me permitió vivir esta experiencia, soy de la colonia San Roque, una zona con problemas de adicciones desde aquel entonces, afortunadamente no caí en ninguna tentación, me levantaba a correr muy temprano, a lo largo de todo ese tiempo, solo en dos o tres ocasiones no fui titular, estuve jugando de defensa central y medio de contención, me gustaba recuperar balones, además de tener muy buena condición física”.

A la par se desenvolvía como árbitro en los campos nuevos, “no tenía estudios, ni trabajo fijo, entonces un amigo mío (Villa), me invitó a formar parte del colegio de árbitros, así que seguía alternando ambas actividades, sobre todo en periodo vacacional iba y pedía partidos para pitar (sic)”.

A nivel estatal y nacional ha obtenido varios logros como auxiliar técnico del equipo Talentos Salamanca Femenil.

Aún, siendo jugador profesional por iniciativa propia decide inscribirse en un curso de arbitraje en Irapuato donde conoce a León Padrón Borja, quien le fue ayudando a mejorar su letra y escritura, en ese entonces fallece el entrenador Amado Mercado, y en homenaje póstumo realizado en el Estadio Sección 24 se encuentra con el árbitro profesional y decide volverse su discípulo, le comienza a seguir con tal de seguir aprendiendo.

Luego de terminar el curso de árbitro, a lo largo de tres meses estuvo de abanderado, para después debutar como central, en aquella ocasión tuvo como uno de sus asistentes al árbitro salmantino en paz descanse, Salvador “Chava” Olivares, en partido de tercera división entre Acambaro y filial Club Atlas.

Con voz entre cortada recordó, “para cuando me nombran árbitro profesional tenía que ir de saco y corbata, no tenía suficiente dinero, una señora que ya falleció y conocía mi situación, me compró un traje en un tianguis de la segunda y lo llevó a la tintorería, ahí me lo entregaron lavado y planchado”.

Al respecto comenta, “ser árbitro es motivo de gran orgullo, mucha gente me conoce, gracias a ello tengo buenas amistades; a lo largo de cuatro temporadas estuve en Tercera División como árbitro profesional e incluso alcancé a debutar como árbitro central en Segunda División, sin embargo, una mala decisión me hizo renunciar a mi sueño, tenía mucho coraje y decepción, me anduvo buscando Luis Padrón Borja para que volviera e incluso Guillermo Najera con quien tuve el problema, para mí era un parteaguas haber dado el paso a segunda y erróneamente decido no volver a pitar a nivel profesional (sic)”.

En ese entonces ya trabajaba en univex y se casó, se olvidó del arbitraje profesional, tiempo después fundó su propia escuelita de futbol con un curso en educación física que alcanzó a tomar siendo árbitro profesional, además de apoyar como auxiliar técnico en competencias estatales y nacionales al equipo de futbol femenil Talentos Salamanca.

Actualmente, Cándido García tiene más de 35 años dentro del deporte como jugador, árbitro y formador de nuevos talentos con equipos infantiles y femeniles.