Adriana Orenday, excepcional madre salmantina fitnees

Con primer lugar en la categoría Bikini Fitnees Sr. y Srita. Querétaro 2021, cierra su año de competencias la deportista salmantina Luz Adriana Orenday Hernández, quien además de ser atleta de alto rendimiento, es una orgullosa mamá de un niño y una niña a quienes admira y ama incondicionalmente.

Destaca como atleta y mujer inspirando a otras mujeres.

Al hablar sobre su experiencia de ser mamá comenta, “no ha sido fácil, es la responsabilidad más grande del mundo; está llena de muchos momentos felices, pero también de frustración. Para mí ser mamá es ser capaz de enfrentar y transformar mis habilidades emocionales en el desarrollo positivo de mis hijos (sic)”.

Adriana Orenday, tiene una niña de 13 años de nombre Zara Michelle y un niño de nueve años de nombre Luis Ernesto.

Con el Sr. y Srita. Querétaro 2021 cierra su año de competencias.

Al respecto, comenta, “mi primer reto fue poder ser mamá, batallé mucho para embarazarme, mi segundo reto la educación de mis hijos, los tiempos son inseguros, las redes sociales confunden y malinforman, tengo que estar muy al pendiente de lo que ven y escuchan para orientarlos. Esta pandemia nos impuso el reto de trabajar en equipo y ser muy pacientes el uno con el otro. Enfrentar la enfermedad de mi madre que está luchando contra el cáncer también ha afectado el ánimo de mis hijos, así que les he enseñado a ser un hombre y mujer de fe”.

Una vez más pone en alto el nombre de Salamanca.

A ello agrega, “soy una mamá exigente, amorosa y tolerante, pero también muy enojona. Mantengo una educación tradicional, pero también soy abierta y flexible porque los tiempos lo exigen”.

En cuanto a la manera sobre cómo ha compaginado el deporte, la maternidad y su profesión comenta, “me ha costado un poco, he sacrificado tiempo de diversión o entretenimiento con mis hijos, esa parte la equilibramos con su papá, no puedo exigirles mi mismo ritmo de vida, como dietas y horarios. Por eso me levanto muy temprano a entrenar, ya que las tardes son para estar con ellos. Entreno de cinco a ocho de la mañana y trabajo de ocho de la mañana a seis de la tarde”.

Satisfecha por la forma de ser de sus hijos.

Al hablar sobre sus satisfacciones que tiene como mamá externa, “Zara es una niña muy inteligente, es investigadora, analítica, socialmente responsable. Ella también es atleta de alto rendimiento, cuando la veo entrenar, hacer tarea o hablar de algún tema social o político tan apasionante, me siento orgullosa de tener una hija tan libre y feliz. Mi hijo Luis es amoroso, hace amigos con facilidad, se da a querer muy rápido, le gusta cocinar, también hacer experimentos, es súper rápido para prever cosas, que me quedo asombrada. Así que mi mayor satisfacción es la forma de ser de mis hijos (sic)”.

Inmenso amor tiene por sus hijos.

Adriana Orenday, desde hace cuatro años practica el fisicoconstructivismo y fitnees; y desde hace dos años compite de manera oficial.

Recientemente obtuvo primer lugar en Sr. y Srita. Querétaro, “fueron tres semanas de una competencia a otra, mi preparación fue diferente, en cuanto a entrenamiento y dieta, tuve mucho apoyo moral, ya que me sentía un poco cansada, así que lo importante era mantenerme enfocada. Lo Logré y mi actitud fue mucho mejor, más concentrada, más sonriente, más positiva. Disfruté mucho esta tarima, porque además de la competencia se nos dio voz a los competidores para una revista fitness del estado”.

Poco a poco ha ido acumulando logros en su palmarés deportivo.

Para terminar señaló, “cierro ya mi año de competencias con buenos resultados, nos enfocaremos a competir el próximo año en el Lión Heart, pero más fuertes y con mayor apoyo”.

A lo largo de dos años de competencia, Adriana Orenday, ha acumulado en su palmarés deportivo un tercer lugar en la categoría Principiantes más de 1.60 en el Clásico Mr. y Miss Guanajuato Principiantes y Novatos 2019. Un primer lugar en la categoría Bikini Abierta en el Mr. Coliseo 2020 con sede Silao. Un sexto lugar en la categoría Bikini Novata hasta 1.60 en el Sexto Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos. Un primer lugar Fitnees Master Única y tercer lugar Fitnees Bikini Abierta Única en Clásico Mr. Guanajuato Juvenil y Veteranos 2021. Y ahora primer lugar Bikini Fitnees en Sr. y Srita. Querétaro 2021.