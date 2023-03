Abrir los caminos en México será el gran desafió de Ott Tanak

León, Guanajuato.- Buenas y malas noticias para el estonio Ott Tanak de cara al arranque del Rally Guanajuato México. Por un lado, viene de ganar la segunda fecha en Suecia, lo que lo tiene punteando el campeonato, aunque por otro, estar adelante en la clasificación de pilotos lo obligará a tener que abrir los caminos.

“Es el precio que debemos pagar, es como el hándicap, pero no hay problema, México es un rally largo, intenso, el mínimo error te puede dejar sin posibilidades, yo sé de eso, entonces no hay que preocuparnos tanto, vamos a trabajar muy cuidadosos el primer día, buscaremos cometer los menos errores posibles y al final de la jornada o el sábado deberemos presionar con todo lo que tenemos”, señaló el integrante de M-Sport.

Hacía más de un año que el equipo de Cumbria que tiene a su cargo Malcolm Wilson y Richard Millener no subía a lo más alto del podio, situación que dejó a Tanak “muy conmovido por todos los muchachos del equipo, son compañeros fenomenales, somos una familia y para eso estamos de vuelta aquí, para llevar al equipo de regreso a los primeros planos, todos somos importantes, es un solo trabajo para el mismo lado”.

Por otra parte, las terracerías “guanajuas” son bastante especiales para Ott, pese a aquel “chapuzón” que se dio con todo y el Ford Fiesta en 2015.

“No quiero volver a vivir esa experiencia, es gracioso, pero definitivamente no quiero volver a pasar por eso. Para los fans esta bien, en ese momento lo tomamos como algo divertido y si me recuerdan así esta bien, pero quisiera que también me recuerden en México por una victoria y para eso hemos estado trabajando desde los test en días pasados”.

Finalmente, será la primera chance que el nuevo Ford Puma Hibrido se cale en los caminos mexicanos. Desde la perspectiva de “Titanak”, el coche puede dar otra linda sorpresa como lo fue su victoria en territorio escandinavo.

“El coche nos ha sorprendido, está rebasando nuestra expectativas, creemos que puede estar arriba peleando, la altura no es problema, hay potencia y solo dependemos de ser inteligentes, hay que calcular cada kilómetro, como lo dije, un pestañeo y se acabó tu rally, pero el auto es de lo mejor, un podio sería fenomenal, ganar sería la confirmación de que estamos por la ruta correcta”, concluyó.

Su Ficha

Nombre: Ott Tanak

Lugar de Origen: Karla, Estonia

Fecha de Nacimiento: 15 de Octubre de 1987

Edad: 35 Años

Equipo: M-Sport World Rally Team

Auto: Ford Puma

Copiloto: Martin Jarveoja