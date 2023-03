Sebastien Ogier no se presiona por el récord de triunfos en el Rally México

León, Guanajuato.- Sebastien Ogier no se presiona, los récords no es algo que le roben el sueño, aunque el próximo domingo pudiera convertirse en el máximo ganador en la historia del Rally Guanajuato México.

El francés registra seis conquistas en terracerías “guanajuas”, de 2013 a 2015 con Volkswagen, en 2018 con M-Sport, en 2019 con Citroën y hace dos años con Toyota, su actual equipo. De llegarle la séptima, Ogier se separaría de su paisano Sebastien Loeb, amo y señor de este evento de 2006 a 2008 y de 2010 a 2012 con la escudería del doble chevrón.

“Sinceramente los números no es algo que me llame la atención, se que para algunas personas las cifras dicen muchas cosas, pero la verdad es que a mí me tiene tranquilo, la idea que tenemos es salir a hacer lo que sabemos, ser lo más rápido que podamos y si se da otro triunfo aquí solo será consecuencia de que es un rally que nos encanta”, dijo “Seb”.

Cabe destacar que el oriundo de Gap ya posee la mayor cantidad de victorias en el mítico Rally de Montecarlo que suele abrir la temporada del Campeonato Mundial de Rallies, serial que de igual manera lo ha visto encumbrarse hasta en ocho ocasiones (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021).

Respecto a los tramos, siendo esta la primera parada del calendario en superficie de tierra y grava, el galo comentó que “no han cambiado mucho, hay un par de etapas nuevas, una bastante singular (Las Dunas), es como una pista gigante de go karts, pero contento en ver que los caminos están de maravilla. Buscaremos presionar desde el inicio pero solo en los caminos que creamos sea posible, es un rally largo y hay que manejar con inteligencia”.

Por otra parte, Ogier se dijo feliz y motivado por el recibimiento que le han dado sus seguidores en México, comentando que “son de los mejores del mundo, venir a este país es recibir mucho cariño, a veces uno va arriba del auto y no alcanza a percibir el impacto que tiene el evento, ya luego en los videos ves lo que esta gente es capaz de hacer por nosotros, aman su rally y eso es lo más importante”.

Finalmente, en los planes de Sebastien está correr un programa selecto de rallies en la temporada, aunque reconoció que todo puede cambiar de acuerdo a lo que dicte el equipo, pero en especial su cabeza.

Triunfos de Ogier en el Rally México

Año Equipo Auto Copiloto 2013 Volkswagen Motorsport Polo R Julien Ingrassia 2014 Volkswagen Motorsport Polo R Julien Ingrassia 2015 Volkswagen Motorsport Polo R Julien Ingrassia 2018 M-Sport World Rally Team Ford Fiesta Julien Ingrassia 2019 Citroën World Rally Team C3 Julien Ingrassia 2020 Toyota Gazoo Racing Yaris Julien Ingrassia

El Dato

+ Será la primera ocasión que Sebastien Ogier no tenga en México de navegante a Julien Ingrassia, llevando ahora como segundo a bordo a su connacional Vincent Landais.