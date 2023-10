FICM 2023: Bárbara Mori se arriesga en nueva cinta de Amat Escalante

MORELIA. Bárbara Mori no se cansa de aprender, y para la película Perdidos en la noche, que se presenta este domingo 22 de octubre como parte de la programación del 21 Festival Internacional de Cine de Morelia, tuvo la oportunidad de explorar una técnica actoral basada en la improvisación.

En entrevista con El Sol de México, la actriz compartió que si bien tenían un guion, al momento del rodaje el director, Amat Escalante, les pidió echar rienda suelta a su creatividad, e imaginar los diálogos y reacciones de sus personajes al momento.

Cine El cine es un continuo aprendizaje: Viggo Mortensen inaugura el FICM 2023

“El proceso al que se sometió mi actriz fue completamente diferente a lo que he hecho antes”, contó. “A partir de este proyecto empecé a aplicarlo, y me ha funcionado muy bien, sobre todo el soltar el control y esta expectativa de llegar a un resultado. No importa cómo llegamos, lo importante es el recorrido, y éste te llevará a un lugar certero”.

La actriz interpreta a Carmen Aldama, quien se está quedando con su esposo e hijas en una casa de verano ubicada en las afueras de una comunidad remota. Sus vidas se ven alteradas con la llegada de Emiliano (Juan Daniel García), un joven que busca hacer justicia para su madre desaparecida, y está convencido de que los Aldama están relacionados con el crimen.

Bárbara señaló que a través de este personaje descubrió cómo las heridas abiertas que una mujer lleva consigo, pueden afectar la manera en que se relaciona con el mundo, e incluso llevarla a cometer actos que van en contra de sus seres queridos.

“Carmen es actriz y es famosa, ha vivido esta vida que yo un poco también comparto, por la similitud de las carreras. Sin embargo ella es una mujer a quien no le importa pasar por encima de quien sea para lograr su objetivo, e inconscientemente pasó sobre sus hijos y su familia. Una mujer que tiene tantos duelos no resueltos, puede pasar por encima de lo que más ama en la vida”.

CONTRASTA DISTINTAS REALIDADES

El director Amat Escalante aseguró que pese a haber explorado el tema de la violencia en cintas previas, como Heli, de 2013, o Los bastardos, de 2008, en esta ocasión decidió explorar la manera en que ésta se vive en los distintos sectores de una sociedad, incluyendo a personajes que pertenecen a una esfera alta.

“Quise jugar con otros aspectos de eso, y enfrentar diferentes realidades, que hace que cada una se vuelva más definida e interesante a través de la otra. Mezclar esta historia de Emiliano con la vida de los Aldama, y el arte, y cómo el arte convive con esta realidad, es lo que me interesó desde un inicio”.

Fernando Bonilla da vida a Rigoberto Duplas, la pareja sentimental de Carmen y uno de los presuntos involucrados en la desaparición. Para el actor este personaje resultó interesante y familiar, pues lo llevó a reflexionar sobre el papel del arte en un contexto de violencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es un retrato del quehacer artístico y el sentido de crear arte, muchas veces es nuestro refugio. Pensar que si este mundo está tan enfermo que no tiene sentido nada, lo único que cobra sentido es el arte, que no tiene un sentido práctico. Pero eso es algo que se vuelve vacío cuando te enfrentas al dolor o a la miseria, ese equilibrio precario es en el que habita el personaje”.

Perdidos en la noche cuenta también con las actuaciones de Ester Expósito y María Fernanda Osio. Tendrá una alfombra roja y proyección en este domingo 22 de octubre, dentro del marco del 21 Festival Internacional de Cine de Morelia.